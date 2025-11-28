La emotiva sorpresa de Jonathan Bailey a su hermana durante una proyección de Wicked Parte II

Tras una extensa campaña de promoción por todo el mundo, que ha dado mucho que hablar sobre la extraña relación de Ariana Grande y Cynthia Erivo, Wicked Parte II llegó finalmente a los cines el pasado 21 de noviembre con un resultado en taquilla que no decepcionó.

Los números no mienten e indican que la película arrasó en taquilla desde el primer fin de semana y ha superado la recaudación de la primera entrega. Además sigue llenando salas de cine en todo el mundo, manteniendo un ritmo sólido de asistencia.

Sin embargo, no en todas las proyecciones han tenido la misma suerte que los espectadores que acudieron el pasado domingo a Sídney, donde se vivió un momento inolvidable.

Jonathan Bailey, quien interpreta a Fiyero en la cinta, dejó boquiabiertos a sus propios familiares y a buena parte del público cuando irrumpió de forma inesperada en una de las salas de cine; tal y como muestra el vídeo que un usuario de TikTok ha publicado.

Primero entró sigilosamente y, minutos después, tomaba el micrófono para anunciar: "Estoy aquí para darles una sorpresa a mi hermana, que está aquí, a mis dos sobrinas y a su esposo. Y espero que no les importe, pero la veré con ustedes".

En ese momento el público estalló en aplausos y vítores, mientras Bailey decía: "Disfruten de la película", antes de correr hacia su hermana para abrazarla en un emotivo momento que ha dado la vuelta al mundo.

El actor, recientemente declarado hombre más sexy de 2025, ya disfrutó de la premiere junto a toda su familia y amigos en Londres. Pero, considerando lo cercano y familiar que es Jonathan Bailey, no sorprende que haya querido repetir la experiencia.