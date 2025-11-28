Jared Bush, director de Zootrópolis 2, nos cuenta cómo se inspiró en Barcelona para la película

Jared Bush no solo es uno de los mejores cineastas de animación del momento: también es el director creativo de Walt Disney Animation Studios. Una figura que sabe cómo crear historias y mostrárselas al público, tal y como ha vuelto a demostrar tras dirigir, junto a Byron Howard, Zootrópolis 2.

La esperadísima secuela del dúo más inesperado de la policía animal por fin ha llegado a los cines. La cinta empieza tal y dónde nos dejaron nueve años atrás, adentrándonos en el acto en este maravilloso espectáculo de creatividad. Ahora bien, la cinta no se conforma y poco a poco vamos conociendo nuevas zonas de la ciudad que hasta la fecha no habíamos podido disfrutar en la gran pantalla.

Una de ellas es el increíble Barrio de las Serpientes. Un espacio que, sin dar más detalles para no caer en los spoilers, cobra un gran peso en la nueva entrega de Disney. Pero, ¿cómo se diseñó este lugar tan original? El propio Jared Bush nos lo ha querido contar.

"Se basó en la arquitectura de Gaudí", comenta el director: "Aquí en Barcelona". Y es que, como bien se puede apreciar, el estilo de las casas y la disposición del barrio en general, bien recuerda a la capital catalana. Eso sí, con sutiles diferencias.

"Si te fijas bien, hay una sensación muy orgánica", continúa: "Puedes ver que los azulejos y los tejados están muy inspirados en Gaudí; pero un poco cambiado para que puedas ver las escamas de un reptil en los tejados y no solo azulejos".

Así pues, el equipo creativo de la nueva entrega de Zootrópolis puso el foco en España a la hora de diseñar este mundo animal; cuidando cada detalle para adaptarlo a la trama de reptiles que presenta la secuela: "Eso fue muy divertido. Pensar en el hecho de que un reptil tiene una filosofía de diseño diferente a la de un mamífero".

Zootrópolis 2 | Walt Disney Animation Studios

"Nos queríamos asegurar de que, aunque no lo notaras directamente, tuvieras esa sensación mientras ves la película", concluye Bush sobre su inspiración a la hora de dar vida a la ciudad animada.

Zootrópolis 2 ya está en cines e indudablemente es una de esas películas ideales para grandes y pequeños. Una divertida historia que recupera la esencia de su predecesora, expandiendo un mundo del que nunca vamos a tener suficiente. Porque, mientras Judy y Nick tengan un caso que resolver, el público celebrará viajar a la maravillosa Zootrópolis una y otra vez.