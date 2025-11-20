¿Se ha operado? Zac Efron reaparece y dicen que ha recuperado su cara de antes

Hace años Zac Efron fue protagonista de una gran polémica en redes sociales por el aspecto hinchado y transformado de su rostro, lo que provocó acusaciones de excesivos retoques estéticos.

Sin embargo, el actor aclaró más tarde que esos cambios no se debían al bisturí, sino a las consecuencias de un grave accidente doméstico, ya que se fracturó la mandíbula al resbalarse y se golpeó la barbilla contra una superficie de granito.

En su momento, Efron explicó que durante la recuperación los músculos maseteros de su cara trabajaron en exceso, causando una hipertrofia visible, y que al dejar la terapia, esos músculos "simplemente crecieron mucho".

Ahora, Zac ha aparecido en DWTS para apoyar a su hermano Dylan y los fans se han quedado sorprendidos por su "nuevo" aspecto.

Muchos han asegurado que en su rostro ya casi no se ve la hinchazón de antes y que vuelve a parecerse al Zac años atrás. "¡Oh, vaya, Zac Efron ha vuelto!", escribía un usuario. "Su mandíbula vuelve a verse proporcional", decía otro.

"Zac Efron es mucho más atractivo cuando la gente no está constantemente hablando de su cirugía de mandíbula", añadía un fan en su defensa.

Cuando el actor se sinceró sobre lo sucedido con Men's Health en 2022, cuando aseguró que "tenía la mandíbula colgando", contó que ni siquiera sabía lo viral que se había hecho hasta que su madre lo llamó para preguntarle si realmente se había sometido a una operación estética.

En ese momento, amigos suyos como el locutor de radio Kyle Sandilands, lo defendió de las críticas y los rumores alegando: "Sería como tener un Picasso y que un niño lo pinte con los dedos. ¿Para qué molestarse?".