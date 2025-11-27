Millie Bobby Brown aclara su relación con David Harbour tras las acusaciones de acoso e intimidación: "Valoramos nuestra amistad"

Stranger Things llegó a nuestras vidas en 2016; sin embargo, sus protagonistas se conocieron durante el rodaje un año antes. Así, una década después, el elenco se ha juntado por última vez en una alfombra roja, despidiendo para siempre la serie que los llevó al estrellato.

Durante este tiempo, todos se mostraban afectuosos entre sí. Incluso David Harbour parecía ser una figura paterna, al igual que en la ficción, para estos jóvenes actores. Una situación que cambió de la noche a la mañana.

A principios de noviembre, vio la luz una presunta demanda por parte de Millie Bobby Brown hacia Harbour. En ella, se acusaba al intérprete de acoso e intimidación, en un extenso documento que, por el momento, no ha sido publicado.

David Harbour y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de Stranger Things | Netflix

Si bien en la premiere de Stranger Things 5se les pudo ver como si nada hubiera pasado, no fueron pocos los que asociaron esta buena relación a un simple formalismo frente a las cámaras. Algo que, ahora, la propia Millie ha desmentido.

"Llevamos 10 años haciendo esto", comenta la eterna Eleven: "Siempre nos ha unido. Amamos esta serie por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo".

De igual modo, en lo relativo al reencuentro entra ambos, la actriz ha explicado que fue "muy agradable", así como "realmente emocionante" el hecho de "volver a estas juntos".

Millie Bobby Brown y David Harbour | Reuters

"Fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a la segunda y tercera temporada, donde ambos chocábamos porque ella está creciendo, intentando encontrar su propia voz y él intenta ser padre", continúa en sus declaraciones a The Hollywood Reporter: "Esa dinámica definitivamente vuelve a cobrar importancia y estoy muy emocionada de que la gente la vea".

"Creo que algunas de las escenas favoritas de Eleven son las de Ele y Hopper, así que estoy muy emocionada de que eso vuelva a la pantalla", concluye la actriz.

David Harbour y Millie Bobby Brown como Jim Hopper y Eleven en Stranger Things | Netflix

Así pues, según la propia Millie, su relación con David continúa igual 10 años después y la polémica no parece haber afectado a su amistad.

Sea como sea, Stranger Things 5 ya se ha estrenado y los fans pueden disfrutar de ese final tan emocionante que se nos ha prometido durante meses.