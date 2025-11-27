Resumen de Stranger Things: ¿Qué debes recordar para la temporada final?

Stranger Things empezó en 2016 y, ahora en pleno 2025, la serie llega a su fin. La temporada final ya ha arrancado y el próximo 1 de enero, con las uvas recién tomadas, se estrenará el último episodio en todo el mundo.

Sin embargo, han pasado más de tres años desde que recorriéramos las calles de Hawkins. Por lo que no viene nada mal recordar algunos de los puntos clave antes de disfrutar de un buen maratón.

¡Te contamos todo lo que debes saber!

¿De qué iba la cuarta temporada?

La temporada 4 es la temporada de Vecna. Una misteriosa criatura que, al más puro estilo Freddy Krueger, se cuela en los sueños de la gente para llevar a cabo sus macabros planes. Así, comienza una ola de asesinatos en Hawkins y el pueblo no duda en culpar a Eddie, el nuevo (y efímero) fichaje que conquistó a la audiencia.

Eddie (Joseph Quinn) en 'Stranger Things' | Netflix

El elenco protagonista se pone manos a la obra para desenmascarar al villano más villano de todos y exculpar a Eddie, formado por Nancy, Dustin, Steve, Robin, Max y Lucas. Juntos, descubren quién realmente el responsable y comienzan su lucha contra Vecna.

Por otro lado, Mike se va de visita a la casa de Will y Jonathan (quien no está precisamente en su mejor momento con Nancy). Y es que la mismísima Eleven vive ahora con Byers en California. Sin embargo, ha perdido sus poderes y, tras un intento de asalto de los agentes federales, vuelve a su prisión de origen para recuperarlos.

Mike y Will en Stranger Things | Netflix

Entre todo este entramado juvenil, la trama adulta no tiene más respiros. Joyce está convencida de que Hopper sigue con vida y, tras sus investigaciones habituales, se marcha a Rusia para rescatar al sheriff de Hawkins. Quien, efectivamente, está encerrado en una prisión donde los demogorgons acechan.

¿Qué pasa al final de la cuarta temporada?

Eleven, tras duras jornadas de entrenamiento, recupera sus poderes. Lo hace a costa de la vida de su "papa", quien muere en pleno ataque de agentes federales. En todo ese proceso, la protagonista hace el descubrimiento que nadie vio venir: si ella es Eleven, Vecna es One.

Jamie Campbell Bower y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Así, todos los protagonistas están de acuerdo en una cosa: Hay que derrotar al villano. Y lo hacen desde varios frentes diferentes.

Dustin, Steve, Robin, Eddie y Nancy se cuelan en el Upside Down para prenderle fuego. Max y Lucas le tienden una trampa, haciendo de Max el cebo de Vecna. Eleven, entra en el plano astral (o mundo de los sueños) para tener la batalla final.

¿El resultado? Ganan. Pero también pierden mucho.

¿Cómo termina todo?

Eddie se sacrifica para salvar a Dustin. Eleven salva a Max en el último instante, pero el ataque de Vecna ha sido considerable y la joven queda en coma. El villano ha sido derrotado, pero se escapa en el último instante.

Dustin (Gaten Matarazzo) y Eddie (Joseph Quinn) en 'Stranger Things' | Netflix

Todos se reúnen en Hawkins, incluyendo a Hopper y Joyce que han vuelto felizmente enamorados de Rusia. Sin embargo, un escalofrío en la nuca de Will anuncia lo peor.

El suelo del pueblo se ha abierto y el enemigo ha vuelto; dispuesto a luchar contra los protagonistas una última vez.

Ahora sí que sí: Ya estás listo para el final más esperado de la década. Se ha hecho de rogar; pero, en cuestión de poco más de un mes, todo habrá terminado. ¡Preparad los clínex!