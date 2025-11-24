La inesperada sorpresa de Jonathan Bailey a los fans de Wicked antes de ver la película: "Quería volver a la tierra de Oz"

El final de la historia de Elphaba y Glinda ya ha llegado a la gran pantalla y millones de fans en todo el mundo han acudido en masa a los cines. Así, Wicked Parte II se ha convertido en uno de los grandes estrenos del año, habiendo triunfado tanto entre la crítica como entre el público.

Sin embargo, este estreno ha sido mucho más especial en una sala de Sydney, Australia. Durante la proyección del domingo en el IMAX de la ciudad, el mismísimo Jonathan Bailey decidió presentarse frente a la audiencia, que estalló en aplausos en cuanto salió al escenario.

Jonathan Bailey | Gtres

"No os vais a creer a quién me he encontrado pasando el rato fuera del cine. ¿Será una de las estrellas de Wicked Parte II?", bromea el presentador antes de dar la bienvenida al actor: "Damas y caballeros, por una aparición muy especial de domingo por la tarde aquí en Oz, por favor juntad las manos por Fiyero, Jonathan Bailey, el hombre más sexi del mundo".

La multitud automáticamente aplaudió, gritó y vitoreó la entrada de Bailey en la sala. "Acabo de llegar a Australia", dice el intérprete: "Lo he echado mucho de menos, quería volver a la verdadera Tierra de Oz, que es donde empezamos la gira de prensa por primera vez el año pasado. Así que he pensado: ¿Por qué no acabar la gira de Wicked Parte II donde empezamos?".

Así, el que recibiera el título a hombre más sexi del mundo, como bien le ha recordado el presentador del evento, sorprendió a todos aquellos que decidieron ver la película en la gran pantalla este domingo. Un momento muy especial que ha demostrado lo mágico que puede llegar a ser disfrutar de Wicked en las salas.

La cinta ha recaudado más de 200 millones en la taquilla internacional durante su primer fin de semana. Unas cifras que la han convertido en la adaptación de Broadway con mayor recaudación en la historia; aunque, conforme pasen las semanas, es probable que lleguen nuevos récords.