Taylor Swift y Hugh Jackman estuvieron en la pelea de Ryan Reynolds que hizo llorar a Justin Baldoni tras preguntar el peso de Blake Lively

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively comenzó con la demanda por acoso de la actriz al director en diciembre de 2024. Desde entonces mantienen un constante tira y afloja en el que han terminado involucrando indirectamente a otras celebridades.

Quedan 4 meses para el juicio y acaban de salir a la luz nuevos documentos que vuelven a poner sobre la mesa el nombre de Taylor Swift, quien habría puesto distancia de su íntima amiga Lively a causa de este conflicto. Pero no es la única: Hugh Jackman esta vez también está en primera línea del asunto.

Hugh Jackman, Blake Lively y Ryan Reynolds en la premiere de It Ends With Us | Cordon Press

Los escritos, recogidos por People, señalan que en abril de 2023, Taylor Swift y Hugh Jackman presenciaron cómo el marido de la actriz, Ryan Reynolds, confrontaba a Baldoni en el ático de Manhattan que comparte con su esposa Blake.

La disputa habría estallado cuando Baldoni preguntó por el peso de Lively, lo que fue interpretado como una forma de discriminación.

Según los documentos, Reynolds reaccionó con dureza advirtiéndole de lo horrible que era que preguntase por el peso de una mujer, a lo que el director, que se habría mostrado afectado, terminó disculpándose entre lágrimas.

Justin Baldoni junto Taylor Swift y Blake Lively en un montaje | Cordon Press | Getty

Aunque esta vez la cantante esté involucrada en calidad de testigo, ya lleva un largo recorrido en este proceso legal ya que se vio implicada sin quererlo por su estrecha amistad con Blake

Por su parte, los representantes de Swift han negado una participación directa con el caso más allá de la autorización del uso de una canción en la banda sonora de la película.