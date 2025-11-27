Charlie Heaton se sincera sobre el "sacrificio" de haber sido padre a los 20 años: "Hay que madurar muy rápido"

Stranger Things llega a su final con el estreno de la temporada 5 de la serie en Netflix. Hace casi 10 años que se estrenó la serie y, en este tiempo, hemos podido ver crecer a sus actores.

Muchas cosas han pasado en estos años y sus protagonistas se han visto envueltos en algún que otro lío en sus vidas personales. Ahora, el actor que ha encarnado a Jonathan Byers en la serie, Charlie Heaton, ha hablado sobre uno de sus mayores esfuerzos, ser padre.

Y es que, Heaton se convirtió en padre con solo 20 años tras tener un hijo con su compañera del grupo de música, Comanechi, Akiko Matsuura.

Charlie Heaton en la premiere de Stranger Things 5 | Netflix

Ahora, el hijo de Charlie tiene 11 años, y ha hablado con la revista Wonderland, sobre esto: "Ser padre joven implica madurar muy rápido. También hay que aprender a tener prioridades éticas y cuidar de alguien. Eso es fundamental. Quieres brindarles buenas experiencias y mucho amor, y lo difícil, obviamente, es la distancia. Pero eso es parte del sacrificio".

Charlie Heaton y Natalia Dyer Stranger Things como Jonathan y Nancy | Netflix

Charlie lleva 10 años saliendo con su compañera de Stranger Things, Natalia Dyer (Nancy), y también ha hablado sobre cómo ha sido trabajar con su novia:

"Ha sido un regalo trabajar con mi mejor amiga. Poder compartir con tu pareja la ansiedad que sientes cuando no consigues trabajo; sé lo que se siente, ella también. Puedes estar ahí para hablar de ello, o cuando tienes un día de mierda en el trabajo, o cuando sales de un mundillo y crees que no funcionó. Poder entendernos a ese nivel es genial".

Ahora, toca ver cuál será el desenlace de Jonathan en Stranger Things después de tantos años de espera.