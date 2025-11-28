Estrenos de cine del 28 de noviembre: No hay excusas para Coartadas, la comedia de Atresmedia Cine con Jaime Lorente y Adriana Torrebejano

Coartadas

Ya está disponible en cines Coartadas, la nueva comedia dirigida por Martín Cuervo, que cuenta con la participación de Atresmedia Cine. Jaime Lorente y Adriana Torrebejano encabezan un reparto que cuenta con Leo Harlem, Llum Barrera, Antón Lofer, Ana Jara, Paula Prendes, Salva Reina o Mariam Hernández. La historia sigue a Miguel (Lorente) dueño de una empresa que elabora excusas para sus clientes. Un día conoce a Noelia (Torrebejano) y surge el amor, sin saber que el padre de ella (Harlem) es uno de sus clientes.

Duración: 94 minutos.

Zootrópolis 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes. Segunda parte de Zootrópolis, la cinta de animación que arrasó en 2016.

Duración: 107 minutos.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

En la tercera película de Puñales por la espalda, Daniel Craig vuelve a encarnar al prestigioso detective Benoit Blanc en un nuevo misterio de Rian Johnson. Completan el reparto Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott o Cailee Spaeny.

Duración: 144 minutos.

Núremberg

Coincidiendo con el 80 aniversario de los Juicios de Núremberg, llega a los cines Núremberg, escrita y dirigida por James Vanderbilt y basada en la novela El nazi y el psiquiatra. La cinta se sitúa en los históricos juicios tras la derrota del régimen nazi. Russell Crowe y Rami Malek interpretan respectivamente al temible líder nazi Hermann Göring y al psiquiatra encargado de dictaminar su estado psicológico.

Duración: 148 minutos.

La voz de Hind

En La voz de Hind, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, la directora Kaouther Ben Hania realiza una recreación de la historia real de una niña de seis años palestina que quedó atrapada bajo los disparados en la ciudad de Gaza. Un relato humanista y devastador que sumerge al público, a través de las grabaciones reales registradas aquel día, en el intento desesperado por rescatar a la pequeña.

Duración: 89 minutos.

Blue Moon

Ethan Hawke y Margaret Qualley protagonizan una de las películas más esperadas del año con Blue Moon, dirigida por Richard Linklater que se adentra en la vida del célebre letrista Lorenz Hart, a través de una representación que combina reconstrucción histórica, conflicto creativo y el peso emocional de la fama. El film recurre a un diseño de producción que recrea con detalle la estética neoyorquina de los años 40.

Duración: 100 minutos.

Singular

Llega a los cines Singular, el thriller de Alberto Gastesi protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey en el que 12 años después de la muerte de su hijo, los protagonistas deciden reencontrarse. Ella es especialista en Inteligencia Artificial; él abandonó la profesión para vivir retirado de la civilización. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.

Duración: 100 minutos.

Flores para Antonio

En Flores para Antonio una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

Duración: 98 minutos.