Emma Watson habla claro sobre J.K. Rowling tras enfrentarse por su posición contra las personas trans: "Es muy doloroso"

Emma Watson, mundialmente conocida por su papel como Hermione Granger en Harry Potter, estuvo una década de su vida ligada a la autora de la saga, J. K. Rowling, durante el tiempo que se grabaron las películas.

A pesar del éxito de la creación de Rowling, los ideales de la escritora la llevaron a recibir críticas en masa, sobre todo después de que en 2020 publicase un ensayo en el que se pronunciaba en contra de las personas transgénero.

Emma Watson en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego' | seestrena.com

En ese momento, Emma no dudó en pronunciarse al respecto en redes sociales: "Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser. Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo los vemos, los respetamos y los amamos tal como son".

Este comentario sentenció, en parte, la relación de Watson con Rowling ya que se posicionó en contra de ella. Desde entonces, se ha rumoreado mucho respecto a la mala relación que hay entre ambas.

Cinco años más tarde, Watson ha hablado en el podcast On Purpose de Jay Shetty sobre su relación con J.K. después de la polémica que sigue rodeando a la escritora, quien no duda en cargar, siempre que puede, contra las personas trans.

"Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda valorar a Jo ni a la persona con la que tuve experiencias personales", decía la actriz a Jay.

"Nunca creeré que una cosa invalida a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona", explicaba Emma.

"Simplemente no creo que estas cosas sean una u otra. Espero que quienes no comparten mi opinión me quieran y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten miopinión", añadía.

Daniel Radcliffe, J.K. Rowling, Emma Watson y Rupert Grint | Gtres

"Y creo que esa es una forma muy, muy importante para mí de avanzar en la vida", ha señalado Watson.

"Veo este mundo ahora mismo donde parece que permitimos que se descarte a la gente o que se considere desechable, y pienso que siempre pensaré que eso está mal", decía firme.

"Creo que nadie es desechable. Y todos, en la medida de lo posible, sea cual sea el tema de conversación, deben y pueden ser tratados con dignidad y respeto", ha puntualizado la actriz de Mujercitas.

Sin embargo, hay algo que Emma sí lamenta de su relación con la autora, y es que "nunca fue posible tener una conversación", algo que, según afirmaba la actriz, estaría dispuesta a hacer: "Sí, y siempre lo haré. Creo plenamente en ello".

Watson le decía a Shetty con claridad: "Simplemente no quiero decir nada que siga utilizando como arma un debate y una conversación tan tóxica, y quizá por eso no comento ni lo haré".

"No porque no me importe ella ni el tema, sino porque la forma en que se está desarrollando la conversación me resulta muy dolorosa", se sinceraba Emma.

La actriz no ha sido única del reparto de Harry Potter que se ha posicionado en contra de los ideales de Rowling, también lo hicieron sus compañeros Daniel Radcliffe y Rupert Grint. Otras celebridades como Pedro Pascal han sido contundentes con sus críticas a la autora de la saga.