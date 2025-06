El enfrentamiento continúa: J.K. Rowling reacciona al comentario donde Pedro Pascal le decía que los acosadores "le dan asco"

Hace unos meses Pedro Pascal cargaba contra J.K. Rowling por una foto que la autora de Harry Potter subía celebrando la derogación de una ley a favor de las mujeres trans en Reino Unido.

En la foto, que mostraba a Rowling de manera relajada fumando y con una copa en la mano, había escrito: "Me encanta cuando un plan sale bien", acompañado de dos hashtags (#CorteSuprema #Derechosdelasmujeres) que evidenciaban a qué "plan" se refería.

El actor de The Last of Us respondía con un mensaje de enfado, llamándola "perdedora atroz", hacia la actitud de la escritora.

Aunque, recientemente Pascal habló sobre este hecho a lo que añadió: "Quiero proteger a la gente que quiero. Pero va más allá. Los acosadores me dan asco", dijo a Vanity Fair sobre el comentario que se viralizó.

Ahora, la británica ha contestado a través de X al revuelo con unas palabras que muestran indiferencia ante las acusaciones.

"No puedo decir que me sienta muy bloqueada, pero sigue intentándolo, Pedro. Dios ama a quien se esfuerza", respondía la escritora a una foto que decía que Pedro Pascal le había "callado la boca".

Pascal, cuya hermana pequeña es transexual, ha estado siempre en compromiso con el colectivo LGTBIQ+ y con la defensa de sus derechos.

Rowling, por su parte, ha sido criticada en numerosas ocasiones no solo por Pascal, sino también por otras celebridades por su aparente apatía al colectivo y, en especial, a las personas trans.