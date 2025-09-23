Valentina, la hija de Salma Hayek cumple 18 años: La actriz muestra cómo lo han celebrado

Salma Hayek, una de las actrices mexicanas más reconocidas en Hollywood, se convirtió en madre en 2007 con el nacimiento de su hija Valentina Paloma, fruto de su relación con el empresario francés François-Henri Pinault.

La pareja, que se conoció en 2006, se casó en 2009 en una boda celebrada en París y, desde entonces, han formado una de las familias más sólidas y discretas del mundo del espectáculo.

A lo largo de los años, Hayek ha demostrado lo significativo que ha sido para ella la maternidad y cómo la llegada de Valentina transformó su vida a mejor.

Valentina ha cumplido 18 años y su madre le ha dedicado un emotivo mensaje público cargado de orgullo y cariño en Instagram.

"Comimos, bailamos, reímos, amamos... y seguimos de fiesta todo el fin de semana. Feliz cumpleaños mi cielo, celebrarte nunca es suficiente", escribía Salma junto a unos emoticonos en una publicación con fotos y vídeos del cumpleaños en familia.

Además, la actriz ha compartido otra imagen antigua de su hija de niña en la que compartía más palabras llenas de amor para la joven.

"Mi hermosa reina del baile. ¡¡¡Hoy has cumplido 18!!! Muchas cosas han cambiado en tu vida, pero siempre eres tan tú", decía.

"Un corazón bondadoso y apasionado, un alma sabia y llena de magia, una fuerza de la naturaleza única e imparable con un ingenioso sentido del humor y una tenacidad inquebrantable", continuaba escribiendo.

"Algunas cosas nunca cambiarán. Te amamos por siempre, y aunque siempre te adelantaste a tu edad, siempre estarás en mi corazón, mi hija soñada", añadió. "Feliz cumpleaños, Valentina Paloma", finalizaba Salma con un corazón rojo.

Su hija se hace mayor y la actriz está más cerca de ver cómo se va de casa, algo que como comentó a mediados de este 2025 a People, se le iba a hacer cuesta arriba: "Cuando eres madre mexicana libanesa es un pensamiento muy difícil porque nos gustan cerca".

De igual manera lo hizo al felicitarle el 17 cumpleaños el año anterior, cuando dijo que sentía "ansiedad por separación".