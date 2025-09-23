Emma Watson asegura que "tocó fondo" antes de dejar de actuar y "no lo echa de menos": "Estoy más feliz que nunca"

Emma Watson se dio a conocer en todo el mundo siendo apenas una niña gracias a su papel de Hermione Granger en la saga Harry Potter. Desde los 11 años estuvo bajo la mirada pública y la fama le llegó de golpe, convirtiéndola en una de las actrices infantiles más reconocidas de su generación.

Pero ese rápido ascenso también trajo consigo una gran presión y la necesidad de mantener una imagen pública desde muy joven.

Con el paso de los años, Watson ha ido marcando distancia de la actuación, siendo su último trabajo como actriz en 2022, después de Mujercitas (2019), en un anuncio que dirigió para Prada.

Florence Pugh, Saoirse Ronan y Emma Watson en 'Mujercitas' | Sony Pictures

"En cierto modo, realmente gané la lotería (con la actuación), y lo que me pasó es muy inusual", confesaba Emma a Hollywood Authentic.

"Pero un componente más importante que el trabajo en sí es la promoción y venta de esa obra, de esa obra de arte. El equilibrio entre eso puede desestabilizarse bastante", ha explicado.

"Creo que seré honesta y directa: no echo de menos vender cosas. Me pareció bastante desmoralizante", se sinceraba la actriz.

Sin embargo, Watson sí que ha reconocido: "Extraño mucho usar mis habilidades (de actuación) y extraño mucho el arte. Me di cuenta de que hacía muy poco de lo que realmente disfrutaba".

La actriz ha señalado el valor que ella le da a fluir mientras graba una escena y no pensar en lo ensayado, ya que según contaba los actores no tenían "mucho tiempo" para ello.

"Poder olvidarme por completo de todo lo demás en el mundo, salvo de ese instante, es una forma de meditación muy intensa. Porque simplemente no puedes estar en ningún otro lugar. Es muy liberador", contaba.

"Lo echo muchísimo de menos. Pero no echo de menos la presión. Olvidé que era mucha", ha asegurado.

"Creo que trabajé tan duro durante tanto tiempo que mi vida, en cierto modo, tocó fondo", admitía.

Emma Watson como Hermione en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Emma ha hablado sobre cuando "hacía algo pequeño para una obra, solo con sus amigos", en los últimos años. "Pensaba: '¡Vaya, qué estresante!'. Y eso ni siquiera era para un público real ni nada por el estilo... No lo echo de menos".

"Creo que lo interesante de ser actriz es que tiendes a fragmentarte en múltiples personalidades", explicaba

"No me refiero solo a los papeles que interpretas, sino a tener el peso de una personalidad pública, que requiere constantemente nutrirse, pulirse y embellecerse. Es algo que requiere mucha energía", ha continuado diciendo.

"Y liberarme de las múltiples identidades me ha dado mucho espacio, creo, para ser una mejor hermana, hija, amiga, nieta y, por último, artista. Y alguien que intenta desarrollar su propio pensamiento crítico", añadía Watson.

"Quizás esté lo más sana y feliz que he estado nunca", concluía.

De hecho, tras conocerse la noticia de que se haría una serie de Harry Potter con actores también jóvenes, el padre de Emma advirtió en una entrevista con Times Radio: "Como padre, uno tiene que tener miedo... Esto puede ser algo muy difícil de manejar para un padre y un hijo".

Según dejaba caer en la entrevista, Emma está "trabajando en algo que nunca ha hecho", sin embargo no ha querido dar más detalles y habrá que esperar para ver con qué nos sorprende la actriz.