La pregunta que ha emocionado a Angelina Jolie en España sobre su madre: "No quiero llorar"

Angelina Jolie ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián su nueva película, Couture, dirigida por Alice Winocour.

La actriz ha hablado abiertamente durante la rueda de prensa sobre temas controvertidos como los problemas tan graves que aborda ahora mismo la sociedad, en lo que ha reconocido que no está orgullosa de su país en este instante.

En Couture Jolie interpreta a Maxine, una cineasta estadounidense que trabaja durante la Semana de la Moda de París mientras trata un diagnóstico de cáncer de mama y atraviesa un proceso de divorcio.

Enfermedad de la que murió su madre a los 56 años en el año 2007. Durante la rueda de prensa Angelina no ha podido evitar emocionarse cuando le han preguntado sobre su madre.

"El collar que Maxine usa es de tu madre, Marcheline, el que decidiste llevar en la película para que te acompañara. y Sé que tu madre solía escribir cartas a tus personajes. Mi pregunta es qué crees que Maxine hubiera escrito a Marcheline durante su lucha", preguntan a la actriz.

"Para mí es muy difícil hablar de ella. Pensé mucho en ella y probablemente todos nos hemos encontrado en una situación de estar en un hospital", reconoce la intérprete de Inocencia interrumpida.

"Creo que le hubiera dicho a Maxine que viviera cada día. No puedes dar por sentado cualquier momento. Hay que intentar vivir al completo".

"Perdón si no te he respondido pero estoy muy emocionada. No quiero llorar", concluye.

Angelina tiene a su madre siempre muy presente y su muerte ha sido una herida que sigue teniendo muy abierta.