Alyssa Milano se quita los implantes mamarios para despedirse del "cuerpo que fue sexualizado y abusado": "Soy libre"

Todo el mundo conoce a Alyssa Milano como la hermana pequeña de las hermanas Halliwell en Embrujadas, Phoebe. Personaje que la catapultó dentro del mundo de las series. Aunque la polémica siempre la ha rodeado respecto a las acusaciones de que fue ella quien estuvo detrás del despido de su compañera Shannen Doherty.

Aún así, Milano siempre se ha caracterizado por hablar claro como podemos ver a través de su cuenta de Instagram donde no duda en posicionarse a nivel político o social. O, abrirse al público y contar aspectos privados como cuando contó que había sido víctima de agresión sexual.

Alyssa Milano | Getty

Ahora, Alyssa ha compartido una imagen con una bata hospitalaria antes de someterse a una operación para retirarse los implantes de pecho que se puso años atrás.

Un acto que, como ella misma dice en un revelador mensaje, lo hace para "liberarse" de la idea de que los necesitaba para tener éxito.

"Hoy libero esas narrativas falsas, las partes de mí que nunca fueron realmente parte de mí. Dejo ir el cuerpo que fue sexualizado, que fue abusado, que creí necesario para ser atractiva, amada, exitosa y feliz. Y al hacerlo, espero liberar a mi hija Bella de sentir esas mismas exigencias malsanas.

Ahora bien, quiero dejar claro que muchas mujeres encontrarán libertad y belleza al elegir sus implantes. Lo que para mí es una narrativa falsa puede ser justo lo correcto para ellas, y me alegra mucho que todas podamos encontrar nuestra feminidad y paz en nuestros propios términos. También me inspiran enormemente mujeres como Michelle Visage, que se han sincerado públicamente sobre su relación con sus implantes mamarios, lo que nos ha facilitado a mí y a muchísimas otras encontrar nuestro propio camino.

Hoy soy amada, soy femenina, soy atractiva y tengo éxito. Nada de eso se debe a mis implantes. Seguiré siendo todo eso cuando despierte y ya no estén. Hay tanta alegría en ese conocimiento y la libertad de soltar lo que nunca fui yo en primer lugar.

Hoy soy yo misma. Hoy soy libre".

Actualización: Estoy cómoda en mi cama comiendo la comida que me preparó mi mamá. Gracias por todas sus amables palabras. Agradezco su apoyo".

Alyssa ha recibido multitud de menasjes de apoyo como el de Michelle Visage, la jueza de RuPaul's Drag Race, a la que hace mención en su texto y habló también sobre el momento en el que se quitó sus implantes mamarios: "¡Estoy encantada por ti! ¡La recuperación es de verdad, cariño! Nos vemos con más calma".

Otros rostros conocido que ha querido dejar un mensaje a Alyssa Milano ha sido la cantante y actriz Nicole Scherzinger: "¡Te amo! ¡Tu liberación inspirará y liberará a otros!".