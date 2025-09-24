Gavin Casalegno habla sobre si Jeremiah seguirá con Denise en la película de El verano en que me enamoré: "No lo vi venir"

Tras el final de la serie de El verano en que me enamoré, la noticia de la nueva película que continuará la historiaha creado una enorme expectación y muchas preguntas.

El último capítulo ha dejado dos cosas claras sobre las historias románticas que siguen la serie: Belly (Lola Tung) acaba con Conrad (Chris Briney), quienes tienen un encuentro apasionado, y Steven (Sean Kaufman) y Taylor (Rain Spencer) se reconcilian y comienzan su historia de amor desde cero.

Sin embargo, la trama de Jeremiah (Gavin Casalegno) no queda del todo clara, ya que se descubre su conexión con Denise (Isabella Briggs) y se besan, pero la joven tiene planeado irse a San Francisco y el futuro de su relación queda en incógnita.

Entonces, ¿se sabe qué pasará con el menor de los Fisher y su excompañera de trabajo?: "Esa es una buena pregunta... no sé si le he dado demasiadas vueltas", respondía Gavin cuando salía el tema en una entrevista con People.

"Creo que es un poco pronto para que Jeremiah vuelva a involucrarse en una relación", explicaba el actor haciendo referencia a la situación de su personaje, que salió de un noviazgo de más de 4años que casi acaba en boda.

"Obviamente, llevan un tiempo viviendo juntos (con Denise) y uno aprende, pasa mucho tiempo con esa persona, pero sinceramente creo que quizás sea demasiado pronto para eso", ha dicho.

"¿Pero quién sabe?", bromeaba Casalegno. "Yo no lo escribo, así que no lo sé".

El actor ha hablado sobre lo mucho que le sorprendió el giro de la historia: "Cuando recibí el guion, donde las cosas empezaban a cambiar, de hecho, (Han) me dijo que ocurriría alrededor del episodio seis, y pensé: '¡Madre mía!'. No lo vi venir".

"Pero fue genial... eso también fue una sorpresa para mí. Fue divertido. Estuvo bien", comentaba Gavin.

Gavin Casalegno e Isabella Briggs en El verano en que me enamoré | Prime Video

Por su parte, Kaufman (Steven), quien también tuvo un acercamiento romántico con Briggs en la serie, aunque no llegase a nada, se dio cuenta de las intenciones de la autora: "Creo que lo supe desde el principio", decía el actor.

"Mi esperanza siempre fue que Steven y Taylor terminaran juntos para el final de la temporada", confesaba Sean.

El intérprete que encarna al hermano de Belly ha revelado que las primeras pistas de la trama entre Jere y Denise se encontraban en ciertas escenas de los primeros capítulos.

"Mientras rodábamos algunas de esas tomas de oficina a principios de temporada, a veces había ciertas líneas y cosas que creo que los fans recordarán y se darán cuenta de que hay una especie deambiente".

"Creo que lo pasaron por alto, y creo que ese es el punto, pero al recordarlo, hay ciertas cosas que...", aclaraba Sean.

Jenny Han aún no ha dado información acerca de fechas ni contenido de la película, pero sí ha dicho tener algún borrador del guion y ha aclarado que la historia principal seguirá a Belly.