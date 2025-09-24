Matthew McConaughey asegura que "no le gustaba" hacer comedias románticas y decidió romper con todo: "Quería intentarlo"

En la década de los 2000, Matthew McConaughey se consolidó como uno de los grandes íconos de las comedias románticas, de manera que su presencia en la pantalla era sinónimo de éxito: si él protagonizaba una película del género, el público sabía que no iba a defraudar.

Películas como Planes de boda (2001), con Jennifer López, o Cómo perder a un chico en 10 días (2003), con Kate Hudson, se convirtieron en referentes del cine romántico y lo convirtieron en el amor platónico de millones de fans.

Kate Hudson y Matthew Mcconaughey en 'Cómo perder a un chico en 10 días' | Cordon Press

Sin embargo, a mediados de la década, McConaughey desapareció repentinamente del género a pesar de la popularidad y el éxito financiero que estas películas le ofrecían.

"Se me daba bien algo que no me gustaba. Nunca me miraba al espejo y pensaba: 'Mi vida es más vital que mi trabajo, ojalá mi trabajo fuera tan vital como mi vida'", ha explicado más de dos décadas después el actor a The Guardian.

"Recuerdo haber pensado: 'Bueno, buena suerte, porque si tiene que ser de una manera u otra, qué bien que sientas que tu vida es más vital que tu trabajo y no al revés'", ha dicho.

Matthew McConaughey y Jennifer Lopez en 'Planes de boda' | Sony Pictures

El actor decidió alejarse de las comedias románticas para explorar otros caminos en su carrera, buscando roles más desafiantes y satisfactorios desde el punto de vista artístico.

"Quería intentarlo, quería ver si mi trabajo podía ser una experiencia para mí tan vital y viva que desafiase la vitalidad que tengo en mi propia vida", comentaba Matthew.

En 2009, después de protagonizar Los Fantasmas de mis exnovias junto a Jennifer Garner, McConaughey decidió hacer una pausa, retirándose a su rancho en Texas con su mujer, la modelo brasileña Camila Alves.

Durante este período, rechazó ofertas, incluida una de 14 millones y medio de dólares por una comedia romántica, con el objetivo de esperar papeles que le ofrecieran mayores desafíos artísticos.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey en True Detective | HBO Max

"Mis hermanos me decían: 'Hermanito, ¿cuál es tu problema? ¿En qué estás pensando?'. Y yo le respondía: 'No, Camila y yo lo tenemos claro, vamos a hacerlo. No vamos a tirar del paracaídas. Vamos a aprovecharlo'", ha asegurado el actor de Interestelar.

Tras 20 meses de espera, ha dicho que "se rompió el dique" y empezó a recibir las ofertas más atractivas que buscaba, marcando el inicio de lo que se ha denominado como la "McConaissance", una etapa en la que McConaughey transicionó a otros géneros y protagonizó películas como Dallas Buyers Club, por la que ganó el Oscar en 2014, y la serie True Detective.