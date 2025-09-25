Matthew McConaughey se sincera ante su hijo sobre su beneficio al ser un nepo baby y querer ser actor

Levi McConaughey es el hijo mayor del reconocido actor de Cómo perder a un chico en 10 días, Matthew McConaughey, y uno de los nuevos "nepo babies" de la industria al estar siguiendo lospasos de su padre.

El joven, fruto del matrimonio del intérprete con la modelo brasileña Camila Alves y hermano de Vida y Livingston, no solo sigue el camino de Matthew sino también el de su abuela paterna, KayMcConaughey.

Matthew, Levi y Kay protagonizan el nuevo drama sobre el incendio de 2018 en California de Camp Fire, Laberinto en llamas juntos; película para la que Matthew llevó una prueba de casting de su hijo ocultando su apellido para ayudarlo a conseguir el papel.

Padre e hijo han hablado del impacto de sus orígenes en la incipiente carrera del joven de 17 años y hasta dónde llegan sus beneficios por ello.

"Durante mis primeros 15 años en Hollywood, pensaba: 'Nunca querría que mi hijo creciera en la industria'", contaba Matthew a People.

"Y cuando cumplí unos 40, justo cuando nació Levi, miré a mi alrededor y vi a tanta gente especial que había conocido, cuánto había viajado y qué experiencia tan increíble, saludable y genial había sido... Pensé: '¿De dónde sacas la idea de que no quieres que ninguno de tus hijos lo haga?'. Sería un privilegio si pudieran hacerlo", ha explicado.

Ahora que Levi ha decidido tomar el ejemplo de su padre también en lo profesional, el actor ha reconocido que la presión ser hijo de quien es "apenas empieza".

"Por mucho que la gente diga: 'Oh, esto lo conseguiste por tu padre o tu madre', pueden abrir la puerta, pero luego me tocará a mí hacer lo mío una vez que entre. Es cosa mía", declaraba.

"Hay una línea entre el derecho y la vergüenza. Si puedes mirarlo a los ojos y lidiar con ello, y si funciona, verás, es una montaña rusa de locos", añadía Matthew.

El actor veterano ha reconocido que también ayuda a su hijo ofreciéndole "algunos consejos que he aprendido sobre la marcha, incluso antes de comprenderlos".

"Es difícil mantener los pies sobre la tierra para distinguir la verdad de las mentiras. Pero con el tiempo hay que adquirir ese sexto sentido", señalaba.

"Es importante que se sienta dueño de quién es y en quién se convierte. Y (la actuación) formará parte de eso si continúa haciéndolo, de encontrar su identidad, pero no puede ser su identidadcompleta", finalizaba McConaughey.

El intérprete de True Detective llevaba 6 años alejado de la industria, pero The Lost Bus, junto a su hijo y su madre, ha marcado su vuelta a la gran pantalla.