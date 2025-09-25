Priscilla Presley dice que Michael Jackson se casó con Lisa Marie para parecer un "heterosexual deseable": "Era una trampa"

El 26 de mayo de 1994 se casaban Lisa Marie Presley y Michael Jackson, uniéndose de esta forma dos de las familias más importantes de la industria de la música.

Mucho se ha hablado sobre ese matrimonio y muchos fueron los que dudaron en las verdaderas intenciones de Rey del Pop al respecto. De hecho, Lisa Marie llegó a confesar que Michael era virgen a los 35 años cuando se casó con ella. Todo esto, en medio de una situación muy complicada, ya que Jackson había sido acusado de abuso infantil.

Ahora, la madre de Lisa Marie, Priscilla Presley, ha hablado en sus memorias sobre esta unión, matrimonio que nunca aprobó y del que dice que su "falta de entusiasmo era obvia", afirma sobre la voluntad del cantante.

"Me horrorizó el matrimonio. Sabía en el fondo de mi corazón que Michael no se casaba con Lisa Marie; se casaba con la dinastía Presley. El Rey del Pop se aliaba con el Rey del Rock and Roll".

Lisa Marie Presley y Michael Jackson | Cordon Press

"Se casó con ella en un momento en que necesitaba desesperadamente buena publicidad que lo presentara como un hombre heterosexual atractivo", declara. "Una cosa era luchar legalmente contra los cargos de abuso de menores en su contra. No había forma de salir bien parado. Pero ¿fotos de él con la hija de Elvis luciendo el enorme anillo de compromiso de diamantes que él mandó hacer para ella? Esa imagen era oro puro".

Priscilla cuenta que ambos se conocían desde que Lisa era pequeña y que Michael se puso en contacto con ella "cuando los cargos de abuso infantil se hicieron públicos".

"Creo que así fue como la enganchó al principio. Sentía lástima por él y, naturalmente, creía en su inocencia. Nadie quiere creer ese tipo de acusaciones contra alguien que conoce. Empezaron a hablar por teléfono con frecuencia y ella se sintió atraída poco a poco. Michael era un hombre manipulador, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta", puntualiza.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson besándose en 1994 en los MTV VMA's | Cordon Press

Para remarcar que "la inocencia infantil que proyectaba formaba parte de su máscara pública". Pero Priscilla no se creía a Michael Jackson: "Me preguntaba en secreto por qué tanta prisa" para casarse. "No confiaba en sus motivos. Un hijo sería una prueba de virilidad. Y no podía evitar preguntarme si querría tener el nieto de Elvis".

"Gracias a Dios, Lisa estuvo de acuerdo conmigo en que era mejor esperar. Le pregunté si tenían una relación física. Como tanta gente, no estaba segura". A lo que su hija le respondió que "sí".

"Era una relación muy extraña. Lisa era muy infeliz. Michael nunca estaba. Sabía que, a veces, cuando él no estaba, estaba en su rancho con los niños. Le molestaba que él prefiriera estar con ellos que con ella. Creo que, con el tiempo, las acusaciones la carcomieron".

Hasta que en 1996 rompieron: "Me llamó para decirme que quería el divorcio. Había empezado a sentir que el matrimonio era una trampa. Él no quería estar con ella; quería estar con la hija de Elvis Presley. Si hubiera querido estar con ella, no habría estado ausente durante la mayor parte de su matrimonio", concluye.