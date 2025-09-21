Madelaine Petsch, tajante tras las confesiones de KJ Apa sobre las relaciones sexuales entre los actores de Riverdale

Los rodajes a menudo terminan formando relaciones fuera de la pantalla y son muchos los ejemplos de estrellas que terminaron saliendo en la vida real tras conocerse compartiendo reparto. Especialmente, las series de dramas adolescentes son las que más parejas románticas acaban teniendo entre sus actores.

Así, encontramos casos como los de Chase Stokes y Madelyn Cline (Outer Banks), Ian Somerhalder y Nina Dobrev (Crónicas vampíricas), Blake Lively y Penn Badgley (Gossip Girl), Rachel Bilson y Adam Brody (The OC), Milo Ventimiglia y Alexis Bledel (Las chicas Gilmore) o Lili Reinhart y Cole Sprouse (Riverdale).

Sobre este aspecto, hace unas semanas KJ Apa y Madelyn Cline reflexionaron en una entrevista con motivo de su película El mapa que me lleva a ti. "Sí, hay mucho drama en programas como estos", señaló Apa a Entertainment Weekly. "No es que sea un cotilleo, pero supongo que es parte del ambiente".

KJ Apa y Lili Reinhart en 'Riverdale' | The CW

"Es como una familia, ¿sabes? Pasas mucho tiempo con ellos", añadió el actor, confesando que muchos terminaban "liándose entre sí". De hecho, dijo en referencia a Riverdale que "tienes sexo con ellos y cosas así, y luego empiezan a pasar cosas, y luego las cosas se complican un poco, y luego estás en el set, y ahora estás peleando con ellos".

Junto a ello, Apa confesó que "yo también era virgen cuando empecé en esa serie, durante los primeros dos años. Era un chico cristiano orgulloso".

Ahora, Madelaine Petsch ha reaccionado a estas palabras de forma tajante en el podcast Call Her Daddy. "¿Puedo aclarar algo sobre Riverdale? Hace poco salió un artículo que decía que todos f*llábamos en la serie. No toqué a nadie en esa seria ni con un palo de tres metros", explicó.

Vanessa Morgan y Madelaine Petsch como Toni y Cheryl en 'Riverdale' | The CW

"¿Puedo repetirlo una vez más? No me acosté con nadie en Riverdale. Nunca. Eso fue lo que pasó. Gracias por venir a mi TED talk", enfatizó. "No mezclo negocios y placer de esa manera. Nunca me he liado con un coprotagonista".

"¿Pero sabes por qué? Lo irónico de todo esto es que Cole Sprouse me dijo durante el piloto: 'Si te puedo dar un consejo, Mads... Oye, no te enrolles con ninguno de tus coprotagonistas", recordó, algo que terminó haciendo el propio Cole con Lili Reinhart.