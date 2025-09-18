Robert Redford vivió sus últimos años "inmensamente triste" por la muerte de su hijo: "Le afectó verlo morir de esa manera"

Robert Redford moría a los 89 años el 16 de septiembre dejando una carrera brillante a sus espaldas. Hacía años que no se le veía en público a la leyenda de Hollywood ya que vivía retirado los grandes focos.

Tras su muerte, el medio Daily Mailha hablado con algunos vecinos de Redford de la localidad de Tiburon, cerca de San Francisco, donde tenía una casa.

"Era uno de mis mejores clientes y venía todas las semanas", explica uno de los camareros de un restaurante junto a la bahía.

Robert Redford y hijo James | Cordon Press

"Bob, como lo llamábamos, se sentaba en la misma mesa redonda todas las semanas con su esposa y amigos y era increíblemente amable".

"Hablaba con los trabajadores y era agradable, hacía preguntas y estaba interesado en todos", comenta.

Aunque puntualizan que en los últimos años había sufrido un bajón anímico: "Pero sintió una inmensa tristezadespués de que su hijo murió hace unos años".

Robert Redford y su hijo James Redford | Getty Images

Y es que, James Redford, moría a los 58 años en octubre de 2020 debido a un cáncer: "Bob habló de lo mucho que echaba de menos a su hijo. Fue algo desgarrador para él".

"Sentía que una parte de él se había perdido, le resultaba difícil vivir sin su hijo", continúa diciendo. "Le afectó mucho ver a su hijo morir de esa manera".