Elizabeth Olsen reconoce el cansancio con el cine de superhéroes y si volverá a Marvel: "Estas películas no son para los críticos"

Elizabeth Olsen ha interpretado a Bruja Escarlata en siete películas del UCM, debutando en 2015 en Vengadores: La Era de Ultrón. Pero su futuro como Wanda Maximoff está en el aire.

Han pasado tres años desde que su última participación en un proyecto de Marvel, Doctor Strange en el multiverso de la locura, película que protagonizó en 2022 tras el éxito de Wandavisión. A raíz de su estreno, la actriz ha compartido su experiencia grabando este tipo de películas y ha declarado en entrevistas que de momento no tienen planes con su personaje.

De hecho, fue una de las grandes ausencias en el anuncio de Avengers: Doomsday. En este contexto, la actriz se ha pronunciado revelando si tiene intención se volver a Marvel durante una mesa redonda en el Festival Internacional de Cine de Hamptons.

Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' | Marvel

"Es algo que me encanta y a lo que siempre quiero volver", dijo, según ha recogido People. "Creo que lo especial de estos últimos cinco años es que he podido hacer tantas cosas con el personaje que nunca pensé que haría. Todavía hay líneas de diálogo que han ocurrido en los cómics que me encantaría hacer y que creo que los fans también quieren verlas".

"Es realmente fructífero, y las historias no han hecho más que mejorar para mí y para mi personaje. Lo disfruté mucho", señaló antes de comentar la sobrecarga que ha habido estos años de tantas historias de superhéroes. "Algunas personas tienen series de televisión en curso a las que pueden volver. Muy pocas, creo, llegan a formar parte de franquicias que, sé que culturalmente pueden cansarnos un poco, pero hay algo en ellas que se vuelve muy familiar".

"Quiero decir, estas películas no son para los críticos, son para los fans", explicó Olsen, que dio las claves para su vuelta. "No hay nada igual, y no sé si volveré a menos que sea para una serie continua. Me gusta esa constancia. Se siente bien. La seguridad laboral es buena y creo que todos estamos de acuerdo en eso".

Sin duda, el personaje de Bruja Escarlata, uno de los más poderosos de todo el Universo Marvel, es demasiado jugoso como para no volver a contar con ella en sus historias. El tiempo dirá si termina formando parte del nuevo entramado que planean desde La casa de las ideas o si terminan con ella tras lo visto en Doctor Strange en el multiverso de la locura.