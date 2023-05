Elizabeth Olsen tiene un consejo para todos los actores que quieren estar en Marvel

Elizabeth Olsen, ha interpretado durante 8 años a Bruja Escarlata o también conocida como Wanda Maximoff en la franquicia de Marvel. La actriz ha participado en siete películas empezando con en la cinta de 2015 'Vengadores: La Era de Ultrón' y que finalizó con 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' en 2022. Además, consiguió su papel protagonista en la miniserie 'Wandavisión', la primera serie que Marvel estrenó en la plataforma de streaming de Disney.

La actriz ha compartido su experiencia grabando este tipo de películas en otras ocasiones, como puedes ver en el vídeo.

Ahora, Elizabeth ha asistido al podcast 'Happy Sad Confused' de Josh Horowitz y ha confesado que algunas personas a lo largo de estos años se han acercado a ella pidiendo consejos para poder unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y Olsen les ha aconsejado: "Que solo os den uno", comenta haciendo referencia a que su papel tenga, en principio, un recorrido corto.

Y ha explicado: "Creo que es la manera en la que puedes tener más control del proyecto... Si tú, digamos, piensas, 'Oh Dios mío, creo que es lo más divertido que he hecho y me encanta tanto este personaje, quiero volverlo a hacer', esta es una manera de tener más control creativo para la próxima vez".

"No se lo digas a David Galluzzi. Él se encarga de de los negocios en Marvel", ha bromeado la actriz.

Por lo general, Marvel ofrece contratos con más de un proyecto incluidos a sus actores. Como en el caso de Tom Holland quién firmó un contrato de seis proyectos para interpretar a Spiderman o Sebastian Stan cuyo contrato incluía hasta nueve proyectos como Soldado de Invierno. Por lo que el consejo de Elizabeth Olsen consiste en avanzar poco a poco en el MCU.

Aun así, durante los últimos años, la tendencia de Marvel de abarcar varios proyectos en el futuro para cada actor ha cambiado. En 2021, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, compartió para The Hollywood Reporter: "Lo que realmente queremos es gente que venga y que esté emocionada de estar en el Universo, que este emocionada por la oportunidad de hacer más cosas, en lugar de estar atrapados en obligaciones contractuales".

La actriz no descarta volver al universo Marvel pero, por el momento, prefiere centrarse en otros proyectos. Su nueva serie 'Love and Death' ya está disponible en HBO Max.