El día en el que Johnny Depp se jugó la vida tras consumir LSD para vivir "una aventura" a 20 pisos de altura

La carrera de Johnny Depp no ha estado exenta de polémicas. Más allá de su disputa judicial con Amber Heard, el protagonista de Piratas del Caribe ha acaparado titulares en múltiples ocasiones por su relación con las drogas y el alcohol.

Si bien su trayectoria profesional empieza a reconducirse tras haber sido expulsado de franquicias como Animales fantásticos, el pasado del actor sigue vigente. Y ahora, su amigo Evan Dando, ha revelado una ocasión en la que ambos se jugaron la vida por culpa del LSD.

Evan Dando, líder del grupo de música Lemonheads, y Depp son amigos desde los años 90. Se conocieron durante la grabación del álbum Its a shame about you, en 1992. A partir de entonces, ambos labraron una relación que llevó incluso al músico a vivir en la residencia del actor durante varios meses.

Johnny Depp en el Festival de Cine Europeo de Sevilla | Getty Images

En sus recién publicadas memorias, Rumors of my demise, el artista cuenta cómo quedó con el eterno Jack Sparrow para consumir LSD y, en sus propias palabras, "emprender una aventura".

Se encontraban en el sello discográfico de Dando y el edificio estaba en obras. Así, los andamios rodeaban la construcción y esto despertó en su mente una peligrosa idea: "¿Qué pasaría si subiéramos el andamio y saludáramos a todos por las ventanas desde fuera? Sería divertido".

Una vez arriba, ambos comenzaron a correr porque "necesitaban moverse". Una arriesgada actividad, fruto del ácido que habían tomado y que preocupaba a los allí presentes. "Todos en la oficina perdían la cabeza porque estábamos en el piso 20, corriendo por el edificio y riéndonos a carcajadas".

Johnny Depp | Getty Images

Asimismo, Dando revela que la gente del lugar probablemente estaba pensando en los titulares que se escribirían si algo malo pasaba: "Johnny Depp se precipita hacia la muerte durante un viaje de LSD".

Afortunadamente, nada de eso sucedió. En su defecto, los temerarios amigos entraron en el lugar para reunirse con el representante de la discográfica: "Nos sentamos en su oficina, fumando cigarrillos, fingiendo que todo estaba bien, pero el representante estaba bastante asustado".

El autor de las memorias concluye este apartado del libro comentando que Depp "era un amigo súper divertido". Aunque esa diversión, según ha relatado, implicaba poner su vida en peligro.