Muere el actor brasileño Tony Germano tras caerse desde el tejado de su casa

Tony Germano, reconocido actor y doblador, ha muerto a los 55 años en Brasil. El interprete falleció el pasado 26 de noviembre al precipitarse accidentalmente al vacío mientras supervisaba unas obras en su casa en São Paulo, según confirmaron medios locales.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento del actor y locutor Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, desafortunadamente, no sobrevivió a sus heridas", dijo su representante a People.

Germano participó en numerosas producciones de cine y televisión para plataformas como Netflix, Nickelodeon o Disney, siendo un profesional destacado en el ámbito del doblaje brasileño.

Entre sus trabajos más populares destacan sus participaciones en la serie infantil Go, Dog, Go!, en Nicky, Ricky, Dicky and Dawn en el remake de La bella y la bestia.

El funeral tuvo lugar el 27 de noviembre en el Bosque da Paz Cemetery, en Vargem Grande Paulista, en una ceremonia íntima.