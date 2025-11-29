Ryan Reynolds recuerda su experiencia trabajando con este director español: "Vete a la mierda"

En 2010, a Ryan Reynolds aún le quedaban varios años para estrenar Deadpool, casarse con Blake Lively -y enfrentarse a numerosas polémicas- y consolidarse como una de las estrellas más cotizadas de Hollywood.

Durante esta etapa, el actor alternaba papeles en comedias románticas y en cintas de acción hasta que se cruzó en su camino un proyectoque se alejaba de toda su filmografía y que aún hoy no ha vuelto a hacer nada parecido.

Ryan Reynolds | Gtres

Se trata de Buried (Enterrado), dirigida por el español Rodrigo Cortés, cuya historia cuenta el secuestro de Paul Conroy, UN contratista civil en Irak, que se despierta enterrado vivo en un ataúd de madera sin más recursos que un teléfono móvil y un mechero.

Esta pesadilla claustrofóbica causó gran impacto en muchos espectadores ya que se contaba minuto a minuto la desesperación del personaje mientras se le acababa el oxígeno, sin más escenarios que esa pequeña caja.

Ryan Reynolds en Buried (Enterrado) | Versus Entertainment

Ahora, 15 años después, Reynolds ha recordado cómo fue rodar esta película en el Festival Internacional de Cine de Toronto, señalando la presión de filmarla incluso antes de que las cámaras comenzaran a grabar.

Reynolds explicó que, después de que Cortés quisiera que ensayara durante casi una semana, en tono de broma le dijo al cineasta que "se fuera a la mierda".

"Como no se puede ensayar, simplemente hay que creérselo. Si yo lo creo, tú también, y nos ponemos manos a la obra. Eso hicimos", continuó Reynolds según ha recogido EW. "Aún hoy no sé por qué lo rodamos en Barcelona, ​​pero lo hicimos. Pensé: 'Esto podría haberse rodado en mi salón. ¡Me gusta ser el anfitrión!'", bromeó.

Ryan Reynolds y Rodrigo Cortés rodando Buried | Cordon Press

Reynolds afirmó que "es una gran película" y que le encanta, además de disfrutar rodándola, aunque "nadie fue a verla".

La taquilla de la película fue buena atendiendo a su presupuesto (2 millones de dólares) y recaudó un 950 % más de lo que costó (21 millones a nivel mundial).