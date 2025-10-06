Charlize Theron ignora a Johnny Depp: Así ha sido el incómodo momento en el que le hace el vacío en público

Johnny Depp y Charlize Theron son dos de los actores más populares en Hollywood. En el año 1999 compartieron película con La cara del terror, una cinta de ciencia ficción en la que los dos eran coprotagonistas. Sin embargo, desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos en gran pantalla y, por lo que parece, no es casualidad.

Johnny Depp y Charlize Theron en La cara del terror | New Line Cinema

El protagonista de Piratas del Caribe es imagen de Dior, concretamente de su línea de aftershave Savage. Por su parte, Theron lleva dos décadas representando la gama J'Adore de la misma marca; por lo que ambos están estrechamente ligados a la casa francesa. Así, hicieron acto de presencia en la Semana de la Moda de París, promocionando a Dior el pasado jueves.

Ahora bien, una cámara de WWD recogió el tenso momento en el que la actriz decide ignorar a Depp en pleno evento. Depp estaba junto a la cabeza de Dior Bernard Arnault y la Primera Dama de Francia Brigitte Macron. Charlize se acerca a su encuentro, dando dos besos primero al empresario y después a la mujer del presidente. En ese momento, el propio Depp hace un leve gesto con la mano, acercándose a la actriz. Sin embargo, cae en la nada, ya que automáticamente la protagonista de Monster se da la vuelta y sigue su camino.

Este pequeño gesto se suma a la reacción de Charlize durante la polémica del actor con su exmujer, Amber Heard. Y es que en 2023, cuando la revista Time publicó un artículo criticando el regreso de Depp a la industria, la actriz dio like a la noticia. Lo cual hace pensar que no ve precisamente con buenos ojos el regreso de Jack Sparrow a los focos mediáticos.

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, denotando esa misma frialdad que demostraron frente a las cámaras en la Semana de la Moda de París. Charlize Theron, además de su participación en el evento, se prepara para el estreno de la gran superproducción de Nolan: La Odisea. Mientras que Depp sigue intentando recuperar su trayectoria y ya tiene dos proyectos en desarrollo: The Carnival at the End of Days y Day Drinker.

Sea como sea, lo que es muy poco probable es que se repita lo que sucedió en 1999 con La cara del terror; manteniendo así dos carreras profesionales completamente separadas.