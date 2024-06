Desastres y maravillas de Jennifer Lopez: esto es lo mejor y peor de su irregular carrera como actriz

No cabe duda de que Jennifer Lopez es una de las mayores estrellas de Hollywood, así como de la industria musical. Querida y odiada a partes iguales, aplaudida y denostada, su carrera interpretativa ha sido una auténtica montaña rusa con películas bochornosas vilipendiadas por la crítica y otras que han propiciado que los medios hinquen la rodilla y admitan que aquella chica del Bronx no solo se convirtió en un imán para atraer espectadores a las salas de cine sino también en una actriz digna de reconocimiento. Así, repasamos los altos y bajos de esta fulgurante filmografía.

Las peores películas de Jennifer Lopez

The Wedding Planner y Sucedió en Manhattan

Escena de The Weddding Planner | Cordon Press

A principios de los 2000 alguien quiso que Jennifer Lopez se convirtiese en el rostro de las comedias románticas, no sabemos si algún ejecutivo de un estudio o ella misma. El caso es que se sucedieron cintas como The Wedding Planner o Sucedió en Manhattan, ambas carentes de algún tipo de originalidad y de química con sus respectivos coprotagonistas que hacían las veces de su interés amoroso, Matthew McConaughey en una y Ralph Fiennes. Como dato, Sucedió en Manhattan, aún así, es su tercera película más taquillera.

Gigli

Escena de Gigli | Cordon Press

Sin embargo, sería al año siguiente de las dos antes mencionadas, en 2003, cuando Jennifer Lopez protagonizaría la película en torno a la cual parece haber consenso de que es el punto más bajo de su carrera, Gigli. Ni la premisa (un aprendiz de mafioso que secuestra a un niño autista) encajaba con el tono buscado, supuestamente es una comedia, ni las interpretaciones se sostenían: tampoco aquí encontraba química con su compañero, a pesar de que no era otro que Ben Affleck. Ni siquiera la recomendaríamos a los más fans de "Bennifer".

La madre del novio

Escena de La madre del novio | New Line Cinema

Cerramos nuestra referencia de comedias románticas dosmileras, cinta que no se sostenía ni siquiera con un elenco estelar, pues la suegra no era otra que Jane Fonda. Una sucesión de clichés y chistes poco inspirados la hacen otra de las películas de Jennifer Lopez para olvidar.

Anaconda

Escena de Anaconda | Cordon Press

Y, como nota final, incluimos en la lista de horrores de JLo la película Anaconda, de 1997, en la que Jennifer López interpretaba a Terri Flores, una directora de documentales que se adentra en la selva amazónica en busca de una tribu perdida. Durante la expedición, el equipo se topaba con un cazador obsesionado con capturar una gigantesca anaconda y ahí se desataba el peligro. A pesar de sus vergonzosos efectos especiales, incluso para la época, y un guion igualmente vergonzoso, esta sí se mantiene, al menos, como una curiosidad pulp. El típico placer culpable para reírse de ella, aunque ese no fuera su objetivo.

Ni buena, ni mala, pero no te la pierdas

La Celda

Escena de La Celda | Cordon Press

Antes de pasar a las películas buenas-buenas de Jennifer Lopez, nos detenemos en una producción inclasificable que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. Dirigida por Tarsem Singh, La Celda nos presenta a Catherine Deane, una terapeuta infantil que utiliza una tecnología experimental para entrar en la mente de un asesino en serie en coma con el fin de encontrar a su última víctima antes de que sea demasiado tarde. De ella, muy comentada en su momento, se recuerda su estética y sus efectos especiales, aunque también tenía un desarrollo de la trama que, siendo generosos, podemos calificar como un poco confuso. Pero, insistimos, hay que verla.

Las mejores películas de Jennifer Lopez

Estafadoras de Wall Street

Escena de Estafadoras de Wall Street | Cordon Press

Llegando ya a la zona de las buenas películas de la cantante, es obvio que tenemos que hacer parada en Estafadoras de Wall Street, la cinta con la que se llegó incluso a decir que merecía la nominación al Oscar (no lo consiguió, pero apoyamos este planteamiento). Basada en hechos reales, sigue a un grupo de strippers que estafa a sus clientes ricos, pero el talento Lopez no se quedaba en la barra de pole dance, sino que ofreció un personaje matizado y creíble.

Un romance muy peligroso

Escena de Un romance muy peligroso | Cordon Press

Pero que nadie piense que Jennifer ha aprendido a actuar bien anteayer. Si bien Estafadoras de Wall Street es de 2019, décadas atrás ya realizó trabajos interpretativos notables, como en Un romance muy peligroso, de 1998. Entonces se puso a las órdenes de Steven Soderbergh para dar vida a una agente federal que empieza una relación amorosa con un ladrón de bancos, encarnado por George Clooney. Aquí sí que había química entre ambos actores y ello sumado a la dirección estilizada de Soderbergh nos dan una de las películas imprescindibles de Lopez.

This is me... Now: Una historia de amor

Ben Affleck y Jennifer Lopez (JLo) en la premiere de This Is Me...Now: A Love Story en Los Angeles | Getty

Y concluimos este repaso con una de las películas más inclasificables no solo de Jennifer Lopez sino de lo visto este 2024. Se trata de una producción estrenada directamente en Amazon Prime Video, aunque no escatimaba un céntimo de presupuesto, y con apenas una hora de duración que acompaña al lanzamiento de su noveno álbum de estudio, This is me... Now. La propuesta está a medio camino entre una película musical y una sucesión de videoclips musicales con cierta relación narrativa entre ellos -sobre una presunta vida amorosa de la cantante- que componen una obra a la vez confusa y magnética.