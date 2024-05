Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen muy serios juntos tras decirse que el actor "no aprueba el estilo de vida" de JLo

Que Jennifer Lopez y Ben Affleck decidiesen darse una segunda oportunidad como pareja y se diesen ese esperado sí, quiero casi veinte años después de haberse separado, hizo ver que por fin habían encontrado su momento de estar juntos. El problema ha llegado cuando los rumores de crisis en las últimas semanas no han cesado de aparecer.

A Jennifer Lopez se le ha llegado a preguntar en una rueda de prensa por Ben, pero no ha querido contestar a la pregunta. Mientras ella está de gira promocionando su nueva película Atlas, él está grabando The Accountant 2. Al parecer Affleck ha abandonado por el momento el domicilio que comparten en Beverly Hills y se le ha fotografiado en los últimos días especialmente cabizbajo, aunque a JLo en la premiere de Atlas también: "No hubo grandes sonrisas, ni siquiera para los fotógrafos. Parecía que estaba moviéndose en modo automático", ha dicho un testigo a US Magazine. Ahora, una fuente ha compartido con este mismo medio el que sería uno de los principales motivos de la separación.

"Se están tomando algo de tiempo para decidir si la relación es buena o no y si es adecuada para ambos. Jennifer había comenzado a intensificar sus compromisos laborales y prepararse para su gira. Está muy concentrada en el trabajo y se esfuerza demasiado", ha comenzado a decir la fuente. Pero ha añadido que el motivo de todo esto es que él "no está de acuerdo con el estilo de vida de Jennifer" y se siente "desgastado" por el matrimonio.

Ben Affleck cabizbajo | Cordon Press

"Lo han examinado y están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo. La fase de luna de miel ha pasado. Ambos tienen carreras muy demandantes que a menudo les exigen estar en ciudades diferentes", ha continuado. Que no se hayan acompañado en sus eventos destaca "la distancia emocional y física que hay entre ellos".

"Con el tiempo, a Jennifer y Ben les ha resultado cada vez más difícil comunicarse de forma eficaz y los pequeños malentendidos se han convertido en discusiones importantes. Tienen enfoques muy diferentes ante los conflictos", ha terminado de decir.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos y sonriendo tras los rumores de crisis | Cordon Press

"Está molesta y realmente pensaba que ella y Ben llegarían hasta el final", ha dicho otra fuente haciendo hincapié en que a la cantante pensaba que era su boda definitiva.

"Ella ha estado comprometida a trabajar en el matrimonio y Ben ha luchado contra la soledad desde que se ha mudado y se ha dado cuenta de que la echa de menos". En este momento la relación estaría en punto muerto, aunque se han mantenido en contacto. Sus amigos no saben qué pasará con ellos: "Algunos creen que pueden solucionarlo con tiempo y esfuerzo, lo que señala su gran vínculo. Otros piensan que la relación ha seguido su curso". De momento están "reevaluando sus prioridades y averiguando qué es lo que realmente quieren del matrimonio".

Reencuentro en la graduación de Violet Affleck

Parece que la pareja ha firmado una tregua para asistir a la graduación de la hija mayor de Ben Affleck, Violet. En medio de todo esto han reaparecido juntos y serios en el evento. Esta ha sido su primera aparición desde que se les vio en Santa Monica dentro del coche. Han estado separados desde entonces.

"Jen y Ben continúan dándose espacio. Han tenido problemas estos meses y están tratando de solucionarlos", ha dicho otra fuente a ET.

"Jen ha estado lidiando con el estrés de su vida y su carrera. Ha experimentado altibajos procesando todo. Se ha volcado en el trabajo, algo que siempre le ha ayudado a estar ocupada y distraída", ha terminado de añadir.

Si bien no se sabe si esto les hará acercar posturas, parece que de momento la relación continúa en stand by.