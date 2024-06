Jennifer Lopez cancela su gira en medio de rumores de ruptura con Ben Affleck para estar con sus hijos: "Estoy devastada"

Jennifer Lopez ha anunciado que cancela su gira This is Me... Live, programada de junio a agosto, porque se toma una época libre para pasar tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos, y aseguró que compensará a sus fans.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", escribió la cantante, de 54 años, en un comunicado publicado en su newsletter OntheJLo.

"Prometo que los compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...", añadió.

Jennifer Lopez en el desfile de Schiaparelli | GTRES

La noticia ha llegado a menos de un mes del inicio de la gira, que debía iniciarse el 26 de junio en Orlando (Florida) y concluir el 5 de agosto en Montreal (Canadá) y que estaba pensada para promocionar su último álbum de estudio, This is Me... Now.

La cantante tenía planeados 37 conciertos localizados en distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos, de los cuales ya canceló siete el pasado marzo. Iba a ser su primera gira en cinco años. La web de venta de entradas Ticketmaster explicó a los usuarios con boletos para la gira de JLo comprados a través del portal que se reembolsarán automáticamente.

Este revés para sus fans es significativo, pues la artista estadounidense de origen puertorriqueño ha protagonizado junto a su marido, Ben Affleck, incesantes rumores de divorcio.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (JLo) en la premiere de This Is Me...Now: A Love Story en Los Angeles | Cordon Press

A pesar de que están llevando esta supuesta crisis de la forma más discreta posible, ambos han protagonizado algún encuentro como la reciente graduación de la hija mayor del actor, Violet, aunque muy serios.

Eso sí, a juzgar por cómo tiene guardada a su mujer en su móvil, Affleck parece ajeno a estos rumores, como te enseñamos en el vídeo de la noticia.

Este anuncio de López coincide con el lanzamiento de Atlas, la película de Netflix que, bajo la dirección de Brad Peyton, protagoniza y que llegó al servicio de streaming el pasado 24 de mayo.