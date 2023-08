Dax Shepard confiesa la ansiedad por "inestabilidad económica" que sufre con la huelga: "Se me ha ido de las manos"

Dax Shepard ha encontrado su gallina de los huevos de oro en el mundo del podcast, donde tiene uno de los más populares de Estados Unidos y del mundo junto a su co-host Monica Padman.

El éxito comenzó con 'Armchair Expert' y a lo largo de los años han ido ampliando su universo con diversos podcast temáticos sobre fertilidad o fórmula 1, por lo que se puede decir que están muy cómodos en esta nueva profesión.

Pero parte del encanto del podcast es lo sinceros y políticamente incorrectos que son en sus charlas, y con el último invitado Jason Derulo han hablado sobre dinero y sobre la actual huelga en Hollywood, con lo que Shepard ha hecho una confesión.

"Ahora mismo estoy en una espiral de ansiedad por inestabilidad económica que se me ha ido completamente de las manos", admite con franqueza.

"Es un nuevo miedo de, 'de alguna manera me voy a arruinar o lo voy a perder todo, los podcasts se van a acabar, hay una huelga de actores y no puedo voy a poder actuar. No tiene fundamento, es ridículo", reconoce él mismo.

Dax a menudo habla sobre la ansiedad que le produce el dinero, no importa el éxito que tenga o lo rico que sea (junto a su mujer la estrella Kristen Bell), nunca llega a sentir esa tranquilidad y sabe que se debe a su infancia.

"No se corresponde con la realidad. Es por haber crecido pobre. Simplemente no me lo puedo quitar de encima. Cuando ves a tus padres pelearse por dinero constantemente, crees que el dinero es el problema", reflexiona. Sus comentarios han recibido críticas de gente más ajena al programa y al contexto en el que Dax suele hablar de estas inseguridades, y no dejan de constatar que con su 'net worth' de más de 40 millones de dólares (eso sin contar la Kristen) no son los más afectados por la huelga.

La huelga de actores y guionistas de Hollywood lleva activa desde mayo y las negociaciones con la alianza de productores de cine y televisión no parecen llegar a buen puerto. Bell, por su parte, ha sido vista en los piquetes junto a sus compañeros y amigos de 'The Good Place', Jameela Jamil o Ted Danson.