Kristen Bell defiende por qué sus hijas con Dax Shepard beben cerveza sin alcohol y a quien le moleste "es su problema"

El matrimonio formado por Kristen Bell y Dax Shepard es uno de los más divertidos de Hollywood. La pareja siempre se ha caracterizado por su naturalidad y el carisma que demuestra relatando anécdotas de su día a día en familia.

Bell y Shepard ya confesaron que sus dos hijas, la pequeña de 8 años, Delta, y Lincoln, de 9, aún duermen con ellos en la habitación, algo que sorprendió a bastantes fans dada la edad de las niñas y, además, tras conocer los peculiares hábitos de higiene que tienen en la familia. La propia Bell afirmó que era fan de esperar hasta que sus hijas "apestaran", como puedes ver en el vídeo de arriba.

La actriz de 'The Good Place' ha vuelto a despertar polémica tras revelar durante 'The Kelly Clarkson Show' que permite que sus hijas beban cerveza sin alcohol. "Mis hijas han pedido cerveza sin alcohol en restaurantes, algo que suena loco si no sabes el contexto", ha afirmado. "El contexto es importante, hemos aprendido eso durante estos últimos años".

"Mi marido y yo paseábamos a nuestra hija mayor de noche en nuestro vecindario cuando era muy pequeña", ha comenzado Bell. "Él es un adicto en recuperación, pero le gustan las cervezas sin alcohol, por lo que él abría una, mientras la sostenía a ella sobre su pecho y mientras caminábamos y decíamos, 'mira el atardecer'". "Cuando era bebé, ella pataleaba y a veces le chupaba el borde. Así que creo que se siente como algo especial, algo de papá, algo familiar", ha explicado, aludiendo a que es una conexión con él.

Bell ha asegurado que "las bebidas no tienen nada de alcohol". "Hemos estado en restaurantes en los que ella ha dicho: '¿Tienes alguna cerveza sin alcohol?' Y yo he pensado, 'tal vez mejor dejarlo solo para cuando estemos en casa'", ha bromeado.

"Pero luego es como, puedes juzgarme si quieres, no estoy haciendo nada malo", ha añadido la actriz contundentemente. "Ese es tu problema".