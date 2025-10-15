¿Cuántos fracasos lleva en taquilla? Jared Leto, en el foco tras las malas críticas de TRON: Ares

La franquicia TRON arrancó motores en los años 80 con un Jeff Bridges todavía a más de una década de "dar la nota" con El gran Lebowski. La película dobló en recaudación su presupuesto; sin embargo, tuvieron que pasar más de 25 años para que su secuela se hiciera realidad. De nuevo, TRON: Legacy tuvo una muy buena recepción en taquilla y ahora, después de 15 años, ha llegado la tercera entrega con TRON: Ares.

Sin embargo, el estreno de esta nueva secuela no está dando los resultados esperados. Si bien logró encabezar la taquilla en su fin de semana de estreno, la película apunta a ser un fracaso a largo plazo. Y es que, costando 180 millones de dólares, apenas llegó a los 33'5 millones en sus primeros días en salas. Un contratiempo que no había sucedido hasta la fecha en la saga y que ha puesto a Jared Leto en el ojo del huracán.

Las críticas se han dividido entre quienes la consideran como una cinta con un enorme diseño de producción y una gran banda sonora (y con eso les basta) y los que, a pesar de reconocer estas virtudes, ponen sobre la mesa todos los defectos que la envuelven. Una recepción tibia, con suerte, que no ha mejorado cuando se ha mostrado al público global.

Jared Leto en Tron: Ares | Walt Disney Pictures

Jared Leto llegaba a la franquicia con la promesa de arrojarle aire fresco a toda la nostalgia que ya emanaba la cinta desde su planteamiento. Ahora bien, los que esperaban encontrarse con la mejor versión del ganador del Oscar por Dallas Buyers Club probablemente hayan salido decepcionados del cine. Y es que la película recuerda más bien a los muchos fracasos que empiezan a manchar la carrera del cantante de 30 seconds to Mars.

Es innegable que en su ya dilatada trayectoria profesional hay filmes de los que sentirse orgulloso. Réquiem por un sueño, El señor de la guerra o Las vidas posibles de Mr. Nobody así lo demuestran. Pero, lo que antes era la excepción, peligrosamente se va convirtiendo en la norma.

El primer batacazo (no tanto en taquilla como en crítica y recepción del público), llegó con Escuadrón suicida. Su encarnación del Joker generó polémica antes incluso del estreno de la entrega del universo de DC y, cuando James Gunn llegó a la franquicia, el personaje fue borrado completamente del mapa. Había poco que salvar e indudablemente el payaso tatuado no estaba entre los candidatos.

Jared Leto como Joker | Warner Bros

Jared no tardó en recuperarse y volvió a ganarse a la audiencia con Blade Runner 2049. La secuela de Dennis Villeneuve era un proyecto imposible; aunque, si alguien podía sacarla a flote, ese era el director de Dune. Encarnaba al villano y no era el personaje que más tiempo salía en pantalla; aunque, sabiendo quien estaba a los mandos, no había otra opción que el éxito frente a la crítica especializada.

Sin embargo, haciendo honor a aquello de que el ser humano es la única especie que tropieza dos veces con la misma piedra, retomó su rol de Joker en una escena postcréditos de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. De nuevo, una ola de comentarios críticos arrasó su rol como villano de Batman. Algo que solo alguien como Ridley Scott, al igual que había hecho Villeneuve antes, parecía ser capaz de salvar; pero, esta vez, no ocurrió así.

La casa Gucci no llegó a convencer, ni tan siquiera con una Lady Gaga que en 2021 apuntaba a ganarse el cine. Entre todos los implicados en la producción, el que peor salió parado fue Jared Leto. Y es que el actor encontró la estatuilla que menos buscaba: El Premio Razzie a Peor actor secundario.

No bastante con eso, Leto se apuntó a una saga que ya hacía aguas por sí sola. La franquicia de los villanos de Spiderman de Sonny jamás gustó a los expertos, aunque es innegable que la trilogía de Venom tuvo buenos números. Intentando repetir este éxito, la productora puso al actor como líder en Morbius, la adaptación del vampiro de Marvel. ¿El resultado? El hecho de que no haya secuelas confirmadas habla por sí solo.

Jared Leto en Morbius | Sony Pictures

Así pues, con TRON: Ares, Leto suma una nueva mancha negra en su carrera. De cara a 2026, protagonizará la versión de acción real de Masters del Universo: una cinta en la que se juega más de lo que cabría esperar; en especial si se tienen en cuenta sus polémicas más recientes.

Sea como sea, la carrera del actor no siempre ha estado caracterizada por la mediocridad (ni mucho menos). Ahora, solo el tiempo dirá cómo evolucionará su trayectoria y si los malos resultados de sus últimos blockbusters se convierten en una constante o en una anécdota.