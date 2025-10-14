El problema de salud por el que Diane Keaton siempre llevaba sombrero y cuello alto

Diane Keaton siempre fue sinónimo de elegancia y estilo inconfundible. Con sus trajes a medida, cuellos altos y una colección interminable de sombreros, la actriz que falleció el pasado 11 de octubre construyó una imagen que trascendió el cine para convertirse en un ícono de autenticidad.

Sin embargo, detrás de ese refinado gusto por la moda había una razón mucho más profunda, y es que más allá de una elección estilística, Keaton usaba sus sombreros y prendas de cuello alto como una forma de proteger su piel.

En 2019, durante una entrevista con InStyle que recogía Metro, la actriz explicó que los sombreros la "protegían del sol" después de haber hecho frente a "tantos cánceres de piel".

Diane Keaton en 2017 | Reuters

Aún así, según contó la actriz, seguía tratándose de una cuestión de gusto: "No me sentiría cómoda con una falda corta o algo corto que me dejara los brazos colgando".

"Siempre me han gustado los sombreros. Simplemente enmarcan la cabeza. Pero, claro, nadie los considera tan geniales como yo", añadió.

Keaton pasó por dos cánceres de piel y, en consecuencia, por dos cirugías y es por eso que la actriz tenía tanto cuidado al tratar su piel.

"Usa protector solar. Tienes que aplicártelo", recomendó contundente Diane a Total Beauty, admitiendo que siempre utilizaba factor 50 después del "grave" y segundo episodio de cáncer.

"Y lo tuve durante muchísimo tiempo (antes de que me lo diagnosticaran). Sabía que algo pasaba, pero nadie podía encontrarlo", continuó.

"Me hicieron tres biopsias antes de que lo detectaran. Y era profundo. El cáncer de células escamosas es el segundo más común después del melanoma, y ​​puedes morir por él porque se propaga. No es broma", contó.

También reconoció que tardó en tomar en serio las advertencias sobre el sol y que fue al cumplir los 40 años cuando empezó a ser más consciente del peligro y el cuidado de su piel.

"Recuerdo que mi tía Martha tenía un cáncer de piel tan grave que le extirparon la nariz. Mi padre tenía cáncer de piel basal, y mi hermano también", compartió en 2015, según recoge Metro.

La actriz reconoció que podría haber evitado "20 cánceres de piel" si se hubiera tomado el asunto "en serio".

A parte de su personalidad y la elegancia que marcaron su imagen, la actriz será recordada por su encanto en lo personal, tal y como aseguran sus allegados, y su talento en lo profesional según afirman sus compañeros.