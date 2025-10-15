La hija de Gwyneth Paltrow asegura que siempre la han obligado a "trabajar", tras las críticas recibidas por nepo baby

Fruto del matrimonio entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin nacieron sus dos hijos Apple y Moses Martin, quienes han comenzado a abrirse camino en el mundo artístico siguiendo los pasos de sus padres.

Mientras Apple ha incursionado en la moda, participando en eventos de alto perfil como la Semana de la Moda de París, Moses ha mostrado inclinación por la música, heredando la sensibilidad artística de su padre.

Estas inmersiones, en industrias en las que los contactos cobran mucha importancia, han llevado a que ambos sean incluidos dentro de la lista de los nepo babies.

Gwyneth Paltrow y Apple Martin | Instagram

Sin embargo, según ha asegurado la familia en numerosas ocasiones, sus hijos han sido educados en un ambiente donde priman el trabajo y el esfuerzo personal más allá de los privilegios que conllevan sus apellidos.

Tras conseguir una campaña con la firma Self Portrait, para la que posará como modelo, Apple recibió felicitaciones, pero también críticas en la publicación de la marca que confirmaba su colaboración.

"Me preocupaba mucho que otro de los hijos más brillantes de Hollywood no consiguiera un trabajo tan cómodo sin el talento que justificara su logro", escribía un usuario.

En una entrevista con The Daily Telegraph, la joven ha respondido a los comentarios asegurando: "Sé que esta no es una forma normal de crecer de ninguna manera, pero mis padres hicieron un gran trabajo inculcándome que no debería tener derecho a nada. Tengo que trabajar".

Además, Apple ha contado que sigue con sus estudios de derecho, historia y sociedad: "Salir con mis amigos y tratar de tener una experiencia universitaria normal me hace sentir más normal".

"Así es como me gusta relajarme. Nos sentamos y hacemos pequeñas sesiones de guitarra: uno toca y los demás cantan. También me encanta ver algún reality con mis amigos. Un día pasamos cinco horas en el sofá viendo episodios antiguos de America's Next Top Model", explicaba.

Apple comenzó su carrera como modelo en 2023 debutando junto a Chanel en la Semana de la Moda en París, pero, en 2020, Chris contó que su hija había conseguido su primer trabajo en una tienda de ropa.