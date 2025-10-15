Concurso: Consigue una entrada doble para ver Black Phone 2 en cines

El próximo 24 de octubre, Black Phone 2 se estrena exclusivamente en cines para continuar la historia de una de las películas de terror más populares de los últimos años.

Ethan Hawke vuelve como El Captor. Aunque esta vez es Gwen, interpretada por Madeleine McGraw, la que recibe las llamadas de un teléfono negro en sueños. Pero no estará sola, y es que Mason Thames vuelve como su hermano Finn, quien intentará adaptarse a su nueva vida tras el cautiverio.

Las visiones de una entidad acechando a unos jóvenes en el campamento de Alpine Lake harán que los dos hermanos unan fuerzas para resolver un misterio. Una inquietante investigación que profundiza en los secretos de El Captor y su familia, enfrentándose a una versión de El Captor todavía más peligrosa que en la primera entrega.

¿Te atreves? Genial. Con nuestro sorteo puedes ganar una entrada doble para ver la película desde el día del estreno, el 24 de octubre.

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para disfrutar de Black Phone 2 exclusivamente en el cine junto a un acompañante.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo del 15 al 22 de octubre

