Keira Knightley pide perdón tras aceptar trabajar en la saga de Harry Potter y asegura que desconocía las polémicas de J.K. Rowling

Keira Knightley, la eterna Elizabeth Swan de Piratas del Caribe, ha cambiado los barcos por las varitas en un nuevo proyecto basado en el universo de Harry Potter. Un proyecto que, al igual que todo lo que rodea a J.K. Rowling, no ha estado exento de polémica.

Se trata de versiones en audiolibros de las siete novelas. En ellas, la actriz presta su voz para dar vida a Dolores Umbridge (sí, la peor profesora de todas). Así, se ha sumado a otras estrellas como Riz Ahmed, Kit Harington o Hugh Laurie.

Durante una entrevista, se ha preguntado a Keira sobre el boicot de muchos fas a la autora de la saga a causa de sus comentarios en contra de la comunidad trans. Una campaña de la que la propia actriz afirma que no tenía ni idea.

Keira Knightley | Gtres

"No lo sabía, no", comienza su respuesta para Decider: "Lo siento mucho". Aunque, a diferencia de otras figuras que han trabajado en proyectos de Rowling, Keira ha optado por buscar la conciliación en sus palabras. "Vivimos en una época en la que tendremos que aprender a convivir, ¿no? Todos tenemos opiniones muy diferentes", continuaba antes de concluir: "Espero que podamos encontrar respeto".

La primera entrega de los audiolibros estará disponible el martes 4 de noviembre. Desde entonces, se publicará uno al mes. Por lo que, teniendo en cuenta que el personaje de Keira no hace acto de presencia hasta La Orden del Fénix, será a partir del 10 de marzo cuando se le pueda escuchar como Dolores Umbridge.

Por el momento, la actriz ha estrenado en Netflix La mujer del camarote 10. Un thriller en el que comparte reparto con Guy Pearce y que ya está disponible en la plataforma.