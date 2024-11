Denis Villeneuve responde y corrige a Quentin Tarantino por sus críticas a Dune y los remakes

Dune: Parte Dos ha sido una de las películas del año para millones de fans. La espectacular epopeya galáctica de Denis Villeneuve adaptó una vez más las novelas de Frank Herbert, tras llevarlas a la gran pantalla David Lynch en los 80 y a punto de hacerlo unos años antes Jodorowsky.

No obstante, Quentin Tarantino declaró recientemente la animadversión que le producen los continuos remakes, secuelas, adaptaciones y, en definitiva, guiones no originales, que asolan Hollywood en la actualidad.

"Vi la Dune [de David Lynch] un par de veces. No necesito ver esa historia otra vez. No necesito ver gusanos de arena ni ninguna película que hable de 'especias' tan dramáticamente", criticó el director.

Quentin Tarantino, en una imagen de archivo | EFE

Unos días después y ante el revuelo ocasionado, Denis Villeneuve ha respondido a su compañero, corrigiéndole incluso, según a recogido Variety tras una charla con estudiantes de la Escuela de Cine Mel Hoppenheim de la Universidad Concordia en Montreal.

"No me importa", señaló el cineasta canadiense. "Es verdad. Estoy de acuerdo con él en que no me gusta esta idea de reciclar y recuperar viejas ideas. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que fue un remake. Es una adaptación del libro. Lo veo como algo original", opinó.

Segunda entrega de 'Dune' | EFE

"Pero somos seres humanos muy diferentes", puntualizó Villeneuve.

Cabe recordar que el universo de Dune se expandió a través de la serie de Max, Dune: La profecía, y en unos años veremos en cines Dune: Parte Tres.