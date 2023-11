Jared Leto impacta al escalar el Empire State para dar este anuncio al mundo: "Lo logré, estoy vivo"

Todos sabíamos que el actor Jared Leto es un gran aficionado a la escalada y, en más de una ocasión, lo hemos visto subido en paredes de edificios como hace unos meses en este hotel de Berlín.

Pero, lo que nadie pensaba, es que podría llegar a escalar el Empire State Building de Nueva York, uno de los edificios más altas del mundo y que está a 1200 pies del suelo, lo que viene a ser más de 365 metros. Puedes ver el vídeo arriba de la noticia.

Leto se ha convertido en la primera persona en escalar el emblemático edificio de forma legal y lo ha hecho para anunciar su nueva gira mundial con su grupo Thirty Seconds to Mars.

"Lo logré, estoy vivo, llegué a la cima", dice el artista de 51 años en una exclusiva con Today. "Justo decía que vi a mi madre en la ventana del piso 80 y fue una agradable sorpresa".

Jared Leto escala el Empire State Building en Nueva York | Getty

"Es increíble ver salir el sol sobre la ciudad que ha significado tanto para mí desde que era niño. Nueva York ha sido el lugar al que ibas para hacer realidad tus sueños. Y cuando era niño, quería ser un Artista y Nueva York fue el lugar al que vienes para ser artista y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí".

El intérprete también hizo una valoración de lo que había sido la escalada: "Fue muy desafiante, como puedes ver", afirma mientras enseña sus manos ensangrentadas. "Siempre tuve fascinación por el Empire State Building. Me encanta escalar".

"A decir verdad, estaba más emocionado que nervioso. Pero tengo que ser honesto, fue muy, muy difícil. Fue mucho más difícil de lo que pensé que sería. Sólo la resistencia que requirió, la resistencia que requirió, fue muy agudo".

Además, el actor ganador de un Oscar también hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde escribía un mensaje sincerándose sobre lo que había vivido:

"Hoy lanzamos SEASONS WORLD TOUR 2024 para celebrar nuestro nuevo álbum, ¡¡Es el fin del mundo pero es un hermoso día!!

He sentido fascinación por el Empire State Building, la atracción número uno del mundo, desde que era niño. No estoy seguro si fueron los récords mundiales Guinness, King Kong, pero algo en esta estructura icónica siempre capturó mi imaginación. Construido en sólo 13 meses, en una de las ciudades más grandes del mundo, siempre ha sido para mí un poderoso símbolo de todas las posibilidades de la vida.

Como muchos de vosotros también sabéis, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad.

En muchos sentidos, este álbum trata sobre seguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State Building ciertamente entra en esa categoría para mí. Al igual que viajar por el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes.

Estamos muy emocionados de volver a la carretera y de verte en tantos lugares increíbles en todo el mundo.

Ha pasado mucho tiempo. Te echamos de menos. Te amamos. ¡¡¡Nos vemos muy pronto!!!".