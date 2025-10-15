Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness dejan "el odio y la ira atrás" tras sufrir una "traumática" separación

En septiembre de 2023 Hugh Jackman y su entonces mujer, Deborra-Lee Furness, anunciaban su separación después de 27 años de matrimonio. En un principio parecía que había sido una decisión de mutuo acuerdo y que seguían manteniendo buena relación.

Pero todo cambió tras saberse en el otoño de 2024 que Hugh Jackman estaba saliendo con la que fuera su compañera en Broadway, Sutton Foster.

Hugh Jackman y Sutton Fosteren Broadway con The Music Man | Getty

La relación entre Jackman y su esposa se tensó y Deborra-Lee habló de la "traición" y el "trauma" que había vivido. El medio Radar Online comenta que estos problemas entre ambos han afacetado a los 2 hijos que comparten, Ava y Oscar.

Por ello, una fuente cercana ha explicadoal medio que Hugh y Deborra estarían intentando superar sus diferencias: "Han pasado dos años desde que se separaron oficialmente y realmente es hora de dejar ir el odio y la ira".

"Hugh ha estado intentando hacer las paces con Debs desde hace mucho tiempo, pero como puedes imaginar, le ha llevado tiempo sentirse lista", explicaba.

Deborra-Lee Furness con su hija Ava Jackman | Getty

"Resolver todos los asuntos legales parece haber ayudado, porque finalmente está cambiando de opinión. Se han reunido un par de veces en Nueva York recientemente para hablar de las cosas, y todo parece indicar que las cosas han mejorado muchísimo, lo cual es fantástico para todos, sobre todo para sus hijos".

Sin duda, una gran noticia para la que fuese una de las parejas más sólidas de Hollywood y que compartieron 3 décadas de amor.