El beso público de Channing Tatum a su novia, 20 años más joven: Mucha pasión sobre la alfombra roja

La relación entre Channing Tatum y la modelo australiana Inka Williams se hizo pública a comienzos de este año y fue en abril cuando ambos confirmaron oficialmente su vínculo a través de las redes sociales.

Desde entonces, las muestras de afecto y los gestos cómplices se han convertido en parte habitual de su relación, y prueba de ello ha sido su última aparición en la alfombra roja en Londres durante la premiere de Roofman.

Al legar al evento se ha podido ver el beso en la boca con el que la pareja se ha despedido para separar sus caminos, una muestra de carió público que ha pillado por sorpresa a los allí presentes. Después, el actor también acompañaba en la alfombra roja a su coprotagonista Kirsten Dunst.

El debut de la pareja en la alfombra roja fue durante el estreno de la película de Channing Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, donde también les acompañó la hija del actor, Everly.

Tatum, de 45 años, y Williams, que es casi 20 años menor que el actor, no se esconden al demostrar su amor no solo en eventos públicos, sino también en redes sociales.

El actor felicitó a la modelo por su 26 cumpleaños con una serie de fotos en sus historias de Instagram en la que le escribía "te quiero".

Después de casi 4 años de relación con Zoe Kravitz, con quien se llegó a comprometer, Channing continúa afianzando la relación con la que parece ser el nuevo amor de su vida.