La primera Met Gala de la nepo baby Sunday Rose quien no se libra de las críticas

Nicole Kidman ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la industria, pero esta vez no lo ha hecho sola.

Como copresidenta de la Met Gala 2026, la oscarizada actriz ha deslumbrado en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York acompañada por su hija mayor, Sunday Rose Kidman Urban.

Nicole Kidman y Sunday Rose en la Met Gala | Gtres

Su presencia conjunta en eventos de élite las ha reafirmado como figuras clave del momento. La determinación de Sunday Rose por forjarse un nombre propio es evidente, contando con el respaldo estratégico de su madre, quien supervisa cuidadosamente cada paso de su hija en el mundo de la alta costura.

Sin embargo, este ascenso meteórico no ha estado exento de polémica, ya que recientemente se han multiplicado las duras críticas hacia la hija de Nicole Kidman por su último desfile, siendo tachada de "nepotismo repugnante" por parte de los sectores más críticos de la industria.

El despliegue de estilo en la gala, bajo la temática "Costume Art", estuvo marcado por la gran complicidad entre ambas, luciendo melenas extralargas a juego y diseños de alta costura firmados por Chanel y Dior.

Pero más allá de las plumas y las lentejuelas, la cita ha servido para escenificar la unión de las "tres mujeres" de la casa tras la reciente separación de sus padres.

Esta complicidad pública llega precisamente después de que saltaran todas las alarmas sobre la prueba del distanciamiento de Sunday Rose con su padre, Keith Urban, tras dejar de seguirle en redes sociales, un gesto que alimentó los rumores sobre el resentimiento que las jóvenes podrían guardar hacia el músico.

Nicole Kidman con su hija Sunday Rose y su marido Ketih Urban en las Olimpiadas de París | Gtres

A pesar de que el debut en la Met Gala de la adolescente ha dividido a la opinión pública (con algunos críticos comparando sus llamativos looks con personajes de Angry Birds).

La realidad es que Sunday Rose está avanzando apaso firmehacia su mayoría de edad; con Nicole Kidman como su guía directa en la industria, asegurándose de que el ascenso de su hija a la alfombra roja sea tan selecto como supervisado.