Aseguran que las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban "sí tienen relación con su padre" pese a los rumores tras el divorcio

Desde que el anuncio de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban dejase en shock al mundo tras casi 20 años de matrimonio el pasado septiembre, el apoyo de sus hijas a la actriz ha estado muy presente.

Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15 años, siguen muy unidas a Kidman y recientemente hemos visto a la mayor posar en la Met Gala junto a la intérprete.

Nicole Kidman y Sunday Rose en la Met Gala 2026 | Gtres

Sin embargo los rumores sobre la relación con su padre no es tan buena han ido creciendo, hasta el punto de especulaciones de que han cortado la relación.

Ahora, una fuente cercana a la familia lo ha desmentido, asegurando que hay buena relación.

Según People, las adolescentes continúan en contacto conUrban y la situación familiar estaría lejos de ser tan complicada como algunos imaginan. "Las chicas están muy unidas a su madre y también son muy protectoras con ella", explica la fuente. "Pero también mantienen una relación con su padre".

También añade que "la dinámica familiar es mucho más normal de lo que la gente cree".

El divorcio entre Kidman y Urban quedó oficialmente cerrado en enero. Tras el acuerdo, la actriz obtuvo la custodia residencial principal de sus hijas en Nashville. Aun así, ambos acordaron compartir las decisiones importantes que puedan afectar al futuro de las jóvenes.