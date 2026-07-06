Penélope Cruz cuenta el "shock" que fue la repentina muerte de su padre y cómo Ben Stiller la ayudó a superarlo: "Casi me desmayo"

Penélope Cruz ha recordado uno de los momentos más devastadores y chocantes de su vida: el repentino fallecimiento de su padre, Eduardo Cruz, en el año 2015.

La actriz, que se encuentra estos días en Estados Unidos promocionando uno de sus últimos trabajos y a la que hemos podido ver animando a la selección española en Los Angeles, ha confesado cómo se enteró de la noticia.

Ben Stiller y Penélope Cruz en Zoolander 2 | Red Hour Productions

Cruz se encontraba en pleno rodaje de la película Zoolander 2 cuando recibió la trágica noticia en mitad de la noche: "Murió a las dos de la madrugada. Muy joven, un infarto repentino. Recuerdo que estuve a punto de desmayarme por la impresión", ha revelado en una entrevista para la revista Porter.

A pesar del durísimo golpe emocional, la implacable actriz no se detuvo: "El lunes por la mañana tuve que volver al plató, intentando hacer reír a la gente, rodando una comedia".

Penélope Cruz con su padre Eduardo en 2007 | Gtres

Esta complicada experiencia profesional y personal sirvió para que la ganadora del Oscar forjase un vínculo indestructible con el director y protagonista de la película, Ben Stiller, quien acababa de pasar exactamente por la misma pérdida traumática solo unos días antes: "Dos semanas antes, le había ocurrido lo mismo a Ben Stiller con su madre. El rodaje no se detuvo ni por él ni por mí. Cada vez que veo a Ben, pienso: '¡Guau, lo que pasamos!'", confiesa con emoción la actriz.

Desde luego fue un proceso de superación compartida que unió para siempre a las dos estrellas de cine detrás de las cámaras de uno de sus proyectos más difíciles y complejos.