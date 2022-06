Aunque parezca mentira, 20 años han pasado del estreno de uno de los clásicos 'modernos' de Disney, 'Lilo & Stitch'. La cinta de animación celebra su aniversario y durante su celebración unas declaraciones de su codirector, Chris Sanders, han acabado por ser tendencia.

El cineasta se sinceró con The New York Times sobre el hecho de que no se diera el reconocimiento que merecía a su película por contar una historia que "rompiera el molde" en Disney, algo que sí ocurrió con 'Frozen'.

"Para ser claros, creo que 'Frozen' es genial. Pero fue un poco frustrante para mí porque la gente estaba en plan, 'por fin, una relación no romántica con estas dos hermanas', y yo pensé, '¡nosotros hicimos eso! Esto se ha hecho antes absolutamente", confiesa según recoge Variety.

'Frozen' ha sido sumamente aplaudida desde su estreno en 2013 rompiendo récords en la compañía, en gran parte por haber contado una historia diferente y que no se basaba en una relación romántica, sino en el amor y el vínculo entre dos hermanas.

Sin embargo, Sanders está seguro de que también hicieron eso con Lilo y su hermana Nani en la película más de una década antes.

"Cuando la película se estrenó, eso es lo que dijeron muchos críticos. Esos momentos que estaban basados en la realidad, de forma que la gente se podía ver reflejada, y no se sentían como personajes de dibujos animados", contaba.

Lo cierto es que el mérito de "no estar construida alrededor de un hombre salvador" o rechazar el beso de amor verdadero en pos de una relación de hermandad, son temas que se le atribuyen a 'Frozen', pero también pueden aplicarse a 'Lilo & Stitch'.

Las palabras del director se han hecho virales en varias cuentas de Twitter desatando un acalorado debate sobre Disney, la animación y la industria audiovisual en general.

Incluso el crítico de cine Scott Mendelson se ha unido a la conversación con una reflexión que crece en likes por minuto.

"Desafortunadamente así es como funciona la amnesia de la cultura popular. Cada chica Bond es la primera chica Bond progresista, cada princesa Disney no es como las otras princesas Disney, y la nueva versión de HALLOWEEN, SPIDERMAN o BATMAN es totalmente distinta a las últimas. Nadie se cuestiona el giro".

