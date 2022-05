Se filtran las primeras imágenes de Rachel Zegler como 'Blancanieves' en el remake de Disney

Fue en junio de 2021 cuando Disney anunció que Rachel Zegler se convertiría en su próxima 'Blancanieves' en el remake de acción real de su clásico animado.

Una noticia que desató desafortunados comentarios por parte de algunos haters que vinieron motivados por la ascendencia latina de la joven.

Críticas sobre las que la intérprete, tajante en su respuesta, quiso pronunciarse en su momento con un tuit que más tarde optó por eliminar: ''Sí, soy Blancanieves. No, no me estoy blanqueando la piel para el papel''.

Ahora, casi un año después de que anunciaran su papel principal y pocos meses después de la polémica en la que se vio envuelta por los Oscar 2022, hemos podido ver las primeras imágenes de la protagonista de 'West Side Story' como 'Blancanieves'.

Ha sido 'Daily Mail' en exclusiva el encargado de sacar a la luz las fotos de Rachel presumiendo del característico traje azul y amarillo de la princesa a la que le acompañan los siete enanitos. El vestuario es casi una réplica del que vimos en la película de animación publicada originalmente en 1937.

El guion del live-action viene de la mano de Greta Gerwig y Erin Cressida y cuenta con Gal Gadot para interpretar a la 'Reina Malvada'.

Otras críticas al remake de 'Blancanieves'

La polémica anteriormente mencionada no es la única en la que se ha visto envuelta la adaptación que está siendo rodada en la ciudad de Londres y que verá la luz previsiblemente en 2023.

Y es que, a Peter Dinklage le indignó el posible daño que la compañía podría hacer al mantener el estereotipo de los enanos 85 años después de su film original.

''Eres progresista en un sentido, pero aún estás contando esta p*ta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva, ¿qué coñ* estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa desde mi tribuna? Supongo que no hago el ruido suficiente'', expresó el actor.

Días más tarde, Disney rectificó y, atendiendo a su comunicado, no mostrará en su proyecto a las personas con acondroplasia: ''Para evitar repetir los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo".

