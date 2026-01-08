APARECÍA EN THE WIRE O IT: CAPÍTULO 2
Se confirma que el actor James Ransone se suicidó a los 46 años: "Él vivió con ese tipo de violencia"
James Ransone, actor de The Wire y de It: capítulo dos, murió el 19 de diciembre. Ahora, se ha confirmado la causa de la muerte, suicidio.
El pasado 19 de diciembre moría el actor James Ransone a los 46 años, conocido por la serie The Wire o la película It: capítulo dos.
Tras su muerte se había comentado que el actor podría haberse ahorcado. Ahora, el medio Peopleha confirmado que James se suicidó tras acceder a su certificado de defunción del artista.
James Ransone estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Su mujer publicó una extensa carta en Instagram tras su muerte donde daba a entender que padecía una depresión desde hace tiempo.
"En las semanas previas a tu partida, después de meses de contarme casi todos los arrepentimientos que habías cargado: cada error, cada metedura de pata, cada cosa hiriente que creías haber escrito o dicho, rompiste a llorar y dijiste: 'Cariño, ¿sabes lo más jodido de todo? De verdad que quiero a todo el mundo'. Bueno, cariño, resulta que, a pesar de todo, todo el mundo también te quiere".
Además, una mujer con la que compartían un círculo de amigos publicó un mensaje donde revelaba que Ransone la había salvado de una violación y, también dio a entender, que James había sufrido estos abusos cuando era pequeño:
"Lo que me resulta especialmente difícil con la muerte de PJ es que él vivió con ese tipo de violencia. Lo que yo no sufrí, él lo soportó de otra forma, a una edad en la que no hay defensa emocional".
