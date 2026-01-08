Se confirma que el actor James Ransone se suicidó a los 46 años: "Él vivió con ese tipo de violencia"

El pasado 19 de diciembre moría el actor James Ransone a los 46 años, conocido por la serie The Wire o la película It: capítulo dos.

Tras su muerte se había comentado que el actor podría haberse ahorcado. Ahora, el medio Peopleha confirmado que James se suicidó tras acceder a su certificado de defunción del artista.

Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa y Jay Ryan en It: Capítulo 2 en 2019 | Cordon Press

James Ransone estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Su mujer publicó una extensa carta en Instagram tras su muerte donde daba a entender que padecía una depresión desde hace tiempo.

"En las semanas previas a tu partida, después de meses de contarme casi todos los arrepentimientos que habías cargado: cada error, cada metedura de pata, cada cosa hiriente que creías haber escrito o dicho, rompiste a llorar y dijiste: 'Cariño, ¿sabes lo más jodido de todo? De verdad que quiero a todo el mundo'. Bueno, cariño, resulta que, a pesar de todo, todo el mundo también te quiere".

El actor James Ransone con su mujer | Instagram skippermcphee

Además, una mujer con la que compartían un círculo de amigos publicó un mensaje donde revelaba que Ransone la había salvado de una violación y, también dio a entender, que James había sufrido estos abusos cuando era pequeño:

"Lo que me resulta especialmente difícil con la muerte de PJ es que él vivió con ese tipo de violencia. Lo que yo no sufrí, él lo soportó de otra forma, a una edad en la que no hay defensa emocional".