Mickey Rourke niega haber pedido dinero por crowfunding para evitar su desalojo tras obtener casi 100.000 dólares

La carrera de Mickey Rourke está repleta de altibajos. Mientras que su trayectoria como actor comenzaba a despegar en los 80, el intérprete dio el salto al boxeo profesional hasta su retiro oficial en 1994.

El deporte le dejó secuelas físicas y emocionales; sin embargo, en 2009, alcanzó de nuevo la cima en Hollywood tras ganar el Globo de Oro por The Wrestler y obtener una nominación al Oscar.

Pero, desde entonces, los papeles brillantes desaparecieron y su recorrido en la industria volvió a ir cuesta abajo. Tanto es así que todo parecía apuntar a que Rourke había recurrido al crowdfunding para obtener el dinero suficiente como para evitar el desalojo de su vivienda.

La campaña iniciada en GoFundMe pedía 100.000 dólares para subsanar una deuda de 60.000; abonando los pagos atrasados del alquiler y futuras mensualidades (que alcanzan los 7.000 dólares al mes). Si bien la campaña en cuestión está a punto de alcanzar la meta, ya con casi 97.000 dólares recaudados, ahora el actor ha salido a desmentir el hecho de estar detrás de esta iniciativa.

Lo ha hecho en un vídeo publicado en su propio Instagram, donde tacha de "humillante" la situación y afirma que jamás "pediría maldita caridad".

"Preferiría meterme una pistola en el culo y disparar", comenta Rourke. "No sabía qué es una fundación GoFundMe ni en lo más remoto", continúa: "Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa".

De igual modo, el intérprete ha reflexionado sobre su carrera, señalando que ha "hecho un trabajo realmente terrible" en su gestión: "Tuve que ir a terapia durante más de 20 años para superar el daño que me hicieron".

En cuanto al origen de la recaudación de fondos, todo lo inició Liya-Joelle Jones, quien afirmaba ser una asistente de la representante de Rourke. No obstante, el actor afirma que "solo se le ocurre una persona capaz de hacer algo así y espera que no sea la persona en la que está pensando".

Asimismo, Rourke solicita a los fans que "recuperen su dinero"; ya que él jamás habría pedido el capital por "tener demasiado orgullo".

Sea como sea, casi se han conseguido los 100.000 dólares de la campaña y, si Mickey Rourke efectivamente resulta no estar tras ella, el dinero tendría que volver a todos aquellos que tendieron su mano al actor en forma de caridad.