El marido de Hilary Duff se burla de Ashley Tisdale el medio de la polémica de las "madres tóxicas": "La más egocéntrica del mundo"

Ashley Tisdale ha protagonizado la primera gran polémica de 2026 tras publicar un artículo donde denunciaba que el grupo de madres con el que se juntaba empezaron a hacerle el vacío.

La actriz de High School Musical contó primero esta experiencia en su blog pero después volvió a retomar el tema de forma más detallada en otro artículo en The Cut.

Tisdale aseguraba que había ciertas actitudes "tóxicas" en este grupo de madres por lo que acabó abandonándolo y, aunque aclara que no cree que estas madres fueran "malas personas", entre paréntesis dice: "(Quizás una sí)".

Ashley no ha dado nombres sobre quién pertenece a este grupo pero muchos han recordado que la actriz aparecía de forma habitual con un grupo de mamás donde había famosas como Hilary Duff, Mandy Moore o Meghan Trainor.

Aunque el representante de Tisdale ha asegurado que no es ese grupo, el marido de Hilary Duff, el músico Matthew Koma, ha respondido a estas declaraciones de una forma que da a entender lo contrario.

Y Koma ha cogido la portada de Ashley en The Cutha puesto su cara sobre el cuerpo de la intérprete y escribe sobre la imagen: "Lea mi nueva entrevista en The Cut. Un grupo de mamás lo cuenta todo a través de los ojos de un padre. Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad del mundo, las otras madres suelen preferir centrarse en sus hijos".

Unas palabras que no han pasado desapercibido a nadie en medio de esta polémica.