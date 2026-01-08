La estricta dieta de Matt Damon para perder casi 20 kg para La Odisea: "No estaba así desde el instituto"

La odisea, de Christopher Nolan, apunta a ser uno de los grandes estrenos de 2026. Al igual que sucede con cada cinta del director, esta película promete llenar las salas de cine en verano; momento en el que el mundo conocerá al Ulises encarnado por Matt Damon.

El eterno Jason Bourne estará acompañado por un elenco de estrellas sin igual. Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Ben Safdie, Elliot Page... La lista sigue y sigue, haciendo de esta producción una de las más grandes hasta la fecha en la carrera de Nolan.

Matt Damon en La Odisea | Universal

Ahora bien, ha sido el propio Damon el que se ha tenido que dejar la piel durante el rodaje. Y es que, según el propio actor ha revelado en el podcast de Jason y Travis Kelce New Heights, tenía que pasar por un cambio físico para ponerse el casco de Ulises.

"Tuve una barba como la tuya durante casi un año", le dice a Jason: "Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. Nolan quería que estuviera delgado pero fuerte".

Acto seguido, Matt deja claro cuál ha sido su proceso. "Gracias a otra recomendación médica, dejé de comer gluten", lo cual lo llevó a perder hasta 16 kg: "Antes pesaba entre 84 y 90 kg y estuve toda la película en 74 kg. No había bajado tanto peso desde la secundaria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta".

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

De este modo, el actor consiguió el físico que buscaba el director. Sin embargo, una vez terminado el rodaje, su rutina nutricional no parece haber cambiado: "No consumo gluten en absoluto. Encontré una cerveza sin gluten. Ha pasado tanto tiempo desde que probé gluten que no sé si es bueno o no".

El próximo 17 de julio, Matt Damon conquistará la Antigua Grecia y demostrará si este esfuerzo ha valido o no la pena.

Aunque, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la carrera de Nolan, es más que probable que el éxito le esté esperando este verano como Penélope espera a Ulises en Ítaca.